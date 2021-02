América llega a 37,2 millones de vacunados y Covax prepara su distribución

Redacción Internacional, 3 feb (EFE).- El día que América alcanzó ya más de 37 millones de vacunados, otra buena noticia animó a un continente azotado por la pandemia: el anuncio de que el mecanismo COVAX empezará a distribuir un total de 337 millones de dosis a países de ingresos medios y bajos, muchos de ellos latinoamericanos, a finales de febrero.

Frente a Europa, que arrastra una tercera ola de pandemia y pelea contra la escasez de vacunas, muchos países de América, sobre todo Centroamérica y el Caribe, no han empezado a vacunar y observan con esperanza la puesta en marcha del plan COVAX.

En Sudamérica, Chile y Perú avanzan en su proceso de inoculación a sus habitantes ante el descenso de los contagios, mientras que Colombia, que ocupa el segundo lugar en la región con más infecciones (2,1 millones) por detrás de Brasil (tercero en el mundo con 9,28 millones), espera comenzar el próximo 20 de febrero la vacunación con más de 300.000 dosis.

Y mientras que los países enfilan sus programas y jornadas de vacunación por fases, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que el número de nuevos casos a nivel global bajó en la última semana en un 13 %, lo que implica una reducción de las infecciones por tercera semana consecutiva.

En los últimos siete días, la OMS recibió notificaciones relativas a 3,7 millones de nuevos casos en el mundo, frente a los 5 millones semanales que se registraban a principios de año.

"La transmisión ha bajado en muchos países, pero no tenemos que olvidar como hemos llegado a esto, el precio que hemos pagado", dijo la jefa de la célula técnica anticovid de la Organización, María Von Kerkhove, en un charla informativa a través de las redes sociales.

ASÍ VA LA VACUNACIÓN

En un cálculo acumulativo de Our World in Data, alrededor de 103,81 millones de vacunas contra la covid-19 se han inoculado en el mundo, donde se puede observar que América del Norte y Europa son las regiones en donde más dosis se han distribuido a pesar de los problemas que se han presentado con Astrezeneca para acelerar la producción de las viales.

Entre los países que cada día realizan jornada de vacunación, Israel sigue posicionándose como el líder con 5,09 millones dentro de una población de 8,66 millones de personas, mientras que Estados Unidos marca 32,5 millones de vacunaciones, seguido de China con 24 millones y el Reino Unido superando los 10 millones.

En lo que respecta a Latinoamérica, Brasil llega a las 2,29 millones de vacunaciones, seguida con 667.539 de México, que ya roza las 160.000 muertes y 1,8 millones de contagios, mientras que Argentina con 375.851 vacunaciones espera las negociaciones de Rusia con dos laboratorios argentinos para la producción en el país de la vacuna Sputnik V.

Las gráficas también muestran en sus acumulativos que Suramérica completa un total de 2,57 millones de viales suministradas entre su población como Chile con 77.399 dosis, país que comenzó el proceso de vacunación masiva, y en Centroamérica naciones como Costa Rica registran 57.701 vacunados.

LA PUERTA DE COVAX

El anuncio realizado por covax, creado para favorecer un acceso equitativo a las vacunas, de suministrar 337 millones de dosis a países de medio y bajo ingreso, varios de ellos en Latinoamérica, abre una puerta para que la urgencia de que lleguen estas dosis sea una realidad.

La iniciativa que nació de la OMS informó en un comunicado que la totalidad de esas dosis corresponden a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con 96 millones de viales que serán directamente producidas por esta farmacéutica y 240 millones por el Serum Institute de India (SII).

De la vacuna de Pfizer/BioNTech se distribuirán 1,2 millones de dosis en esta etapa inicial, dijo el director de la alianza para el acceso a las vacunas (GAVI), Seth Berkley.

El total de dosis anunciadas cubre el 3,3 % de la población de los 145 países que recibirán las dosis.

ACELERANDO A FONDO PARA CUMPLIR METAS

Esa parece ser la intención de países como México, que autorizó este martes el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, luego de que el Gobierno firmara un contrato para 24 millones de dosis.

"Ayer (lunes) el secretario de Salud (Jorge Alcocer) firmó el contrato de Sputnik V y tenemos 400.000 dosis en febrero, 1 millón de dosis en marzo, 6 millones en abril y las restantes en el mes de mayo", dijo el subsecretario de Salud y estratega contra la covid-19, Hugo López-Gatell.

El anuncio ocurrió horas después de que la revista científica The Lancet publicara un análisis provisional de los datos del ensayo en fase III de la Sputnik V, que sugiere una eficacia del 91,6 % con dos dosis.

En esa misma línea va Perú tras permitir la importación y el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer en el país, que atraviesa la segunda ola de contagios de la enfermedad (1,14 millones y 41.354 muertos) con los hospitales desbordados y escasez de oxígeno medicinal.

Chile, que ya ha aprobado las vacunas de Pfizer/BioNTech, Sinovac y AstraZeneca, dio el pistoletazo de salida este miércoles al proceso de inoculación masiva con la población de riesgo, siendo los mayores de 90 años los primeros.

Por su parte, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) modificó este miércoles las reglas para autorizar el uso en emergencia de vacunas en Brasil, medida que favorecerá un acceso "más rápido" de nuevos inmunizantes en el país.

LOS REZAGADOS

Colombia es uno de los países que espera el 20 de febrero con ansias para empezar el proceso de vacunación, tras las fuertes críticas que han surgido contra el Gobierno del presidente Iván Duque ante el mal manejo de la pandemia y no haber conocido antes la fecha exacta en la que llegarán las vacunas.

De las más de 300.000 vacunas que espera recibir a mediados de mes 117.000 son de la desarrollada por Pfizer BioNtech y unas 200.000 del laboratorio chino Sinovac, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en una rueda de prensa junto con Duque, para detallar el "Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19".

La meta del Gobierno es vacunar a lo largo de este año a 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Venezuela, con 127.752 contagios y 1.202 fallecidos, busca la manera de que lleguen rápido las vacunas, y por eso el opositor Juan Guaidó dijo que está dispuesto a buscar recursos para que el país ingrese a Covax y que su implementación depende de que el Gobierno de Nicolás Maduro acepte el esquema de la Organización Panamericana de Salud (OPS).