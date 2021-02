Amalia Ulman encandila en Sundance modernizando la picaresca española

Fotograma cedido por Sundance Institute donde aparecen Ale Ulman (i) como María Rendueles y su hija Amalia Ulman (d) como Leonor Jimenez, durante una escena de la película "El Planeta", que se proyecta en la selección oficial de la Competencia Mundial de Cine Dramático del Festival de Cine de Sundance 2021 que este año se celebra de manera digital. EFE/Carlos Rigo Bellver/Sundance Institute

Los Ángeles (EE.UU.), 3 feb (EFE).- La argentina Amalia Ulman, una de las artistas pioneras en utilizar las redes sociales para sus creaciones, ha estrenado su ópera prima en el Festival de Sundance, una cinta rodada en Gijón (España) que actualiza la picaresca española y se ambienta en la poscrisis económica.

"El Planeta" narra la vida de una madre e hija arruinadas tras la crisis de 2009 y a quienes solo les quedan las apariencias. Con un estilo artesano y una manera de contar sin grandes artificios, el filme recuerda al espíritu original de este festival cumbre del circuito independiente.

"La sutileza es muy importante para mí, no me gusta que las cosas sean demasiado obvias o sobreactuadas", explica la artista en una entrevista con Efe durante el certamen, celebrado de manera digital.

Ulman (32 años) nació en Argentina, creció en España y luego se mudó a Los Ángeles y Nueva York, donde ahora reside.

Decidió ubicar su trama en la ciudad asturiana tras escuchar la historia de dos mujeres arruinadas que superaron la adversidad aparentando que aún mantenían su riqueza, "algo solo posible en una ciudad (de provincia) como Gijón".

PICARESCA ESPAÑOLA CON EL ESTILO DE GODARD

Con esa idea, Ulman gestó un filme protagonizado por ella misma y su madre (Ale Ulman) en el papel de una mujer viuda que vive el día a día entre pequeños robos, apurando el crédito de la tarjeta del Corte Inglés y alimentándose de pasteles de confitería mientras aguarda el embargo de su vivienda.

Aunque el guion no se basa en experiencias propias, la directora pasó por una experiencia similar: "Muchas películas sobre estos temas están hechas por gente de otras clases sociales, son muy lacrimógenas y presentan a gente sin humor. Me enfadan".

"A veces la vida te pone en circunstancias en las que pierdes tu poder y no significa que seas tonto", destaca.

Por eso decidió recuperar el género de la picaresca española, la iconografía de las "señoras bien" y el estilo de vida de la clase media europea en un envoltorio dramático con pinceladas de comedia.

Y el combinado ha gustado tanto que algunas reseñas citan a Jean-Luc Godard, Peter Bogdanovich y Greta Gerwig como referencias del filme. "Es un cine que a mí me gusta muchísimo", añade Ulman.

GUARDAR LAS APARIENCIAS COMO FORMA DE SUPERVIVENCIA

Todo lo referente a las apariencias y la forma en que las personas se proyectan al exterior ha sido una constante en el trabajo creativo de esta artista multidisciplinar. "Se ha acentuado con internet, antiguamente la gente no estaba tan pendiente de cómo aparecía en fotos, eso antes pertenecía al mundo del espectáculo", señala.

En 2014, Ulman sorprendió a los medios de todo el mundo después de que se descubriera que su perfil de "influencer" con miles de seguidores era en realidad un montaje artístico que ella había creado durante meses.

"Ahora hasta los médicos tienen sus fotos y los más guapos tienen más clientes -afirma-. Que es una idea absurda si lo piensas: 'Por qué mi médico tiene que estar bueno'".

La "performance" ejecutada a la perfección durante meses se considera a día de hoy una de las primeras manifestaciones artísticas que nacieron y se publicaron orgánicamente en redes sociales y que ha visitado centros de arte como el Tate Modern de Londres.

"Soy Argentina, un país colonial en el que las apariencias son muy importantes para la supervivencia. La gente tiene cuidado de cómo se viste para evitar los robos. Unos playeros que son de EE.UU. y no de Brasil denotan que has viajado. Pero también se da un trato diferente a la gente según tenga rasgos indígenas o europeos. Está en mi bagaje", apunta.

Ulman ya prepara su segunda película, que visitará su Argentina natal.