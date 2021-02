ACTUALIZA 1-"Mank", "Hamilton" entre los principales nominados a los Globos de Oro

(Actualiza con otras nominaciones)

LOS ÁNGELES, 3 feb (Reuters) - El drama de época de Hollywood "Mank" obtuvo seis nominaciones el miércoles a los premios Globos de Oro de cine, mientras que "The Crown" y "The Mandalorian" competirán por el galardón a la mejor serie de televisión.

El servicio de streaming Netflix Inc dominó las nominaciones tanto en películas, con 22, como en televisión, con 20, después de un año en el que la pandemia de coronavirus llevó a los estudios de Hollywood a postergar decenas de sus lanzamientos y al cierre de cines durante meses.

La competencia por el Globo de Oro al mejor drama cinematográfico incluirá también la historia sobre la era de la Gran Depresión "Nomadland", el filme de protesta sobre la guerra de Vietnam de la década de 1960 "The Trial of the Chicago 7", la historia de venganza del #MeToo "Promising Young Woman" y el drama familiar sobre el envejecimiento "The Father".

La sátira de Sacha Baron Cohen sobre el Estados Unidos del expresidente Donald Trump "Borat Subsequent Moviefilm", la versión cinematográfica del éxito musical de Broadway "Hamilton", el musical LGBTQ "The Prom", "Music" y la comedia "Palm Springs" competirán en una categoría separada para musicales y comedias.

Los Globos de Oro, que dan inicio a la temporada de premios de Hollywood en tiempos de pandemia, se entregarán el 28 de febrero en una ceremonia conducida por las actrices Tina Fey y Amy Poehler. Los nominados y ganadores son elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

Tres de los cinco directores nominados el miércoles fueron mujeres, entre ellas Regina King por el drama negro "One Night in Miami", la británica Emerald Fennell por "Promising Young Woman" y la cineasta de origen chino Chloe Zhao por "Nomadland".

Entre los actores nominados estuvieron Baron Cohen por "Borat", el fallecido Chadwick Boseman por su último papel en la película de época sobre jazz "Ma Rainey's Black Bottom", el actor británico Riz Ahmed como un baterista que pierde el oído en "Sound of Metal" y Frances McDormand en "Nomadland".