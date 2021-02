0-0. El Monterrey de Aguirre empata ante Puebla en su regreso a la actividad

Maximiliano Perg (i) de Puebla disputa el balón con Avilés Hurtado (d) de Monterrey durante un partido del torneo mexicano de fútbol Guardianes 2021, celebrado hoy en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

Puebla (México), 2 feb (EFE).- Los Rayados de Monterrey, entrenados por Javier Aguirre, empataron este martes sin goles ante el Puebla, en la cuarta jornada del Clausura 2021 mexicano, partido que marcó su regreso a la actividad tras un brote de COVID-19.

El resultado le permitió al Monterrey, que no jugaba un partido desde el 16 de enero por presentar 19 casos de la COVID-19, escalar a la cuarta posición de la clasificación; el Puebla subió al undécimo lugar de la tabla.

En los primeros 20 minutos del primer tiempo, ambos equipos mostraron un fútbol ofensivo prometedor.

Con un minuto de partido, el argentino Rogelio Funes Mori realizó un tiro cerca del poste derecho y en el minuto 9, el mismo delantero sudamericano recibió un pase filtrado de Jesús Gallardo que por un achique del guardameta paraguayo Antony Silva no fue gol.

El Puebla contestó enseguida cuando Daniel Aguilar disparó con potencia desde fuera del área, pero el cancerbero Luis Cárdenas salvó su marco.

Nueve minutos después, el uruguayo Christian Tabó realizó una descolgada por banda derecha para centrar una pelota a Santiago Ormeño, quien con un remate exigió otra vez a Cárdenas.

Los Rayados iniciaron mejor la segunda parte. En el minuto 52, el argentino Maximiliano Meza realizó un disparo peligroso desde la banda derecha que atajó Silva.

Miguel Layún también probó con un remate lejano, al tratar de colocar el balón en el ángulo superior izquierdo de Silva.

Tras ello, el Monterrey se adueñó de la pelota, cerró los espacios a los poblanos y dejó ir el primer gol del partido en los últimos minutos con un cabezazo de Funes Mori que rechazó Silva.

En la quinta jornada del Clausura 2021, los Rayados recibirán este sábado a los Pumas UNAM y el Puebla visitará el mismo día al América, entrenado por el argentino Santiago Solari.

-Ficha técnica:

0. Puebla: Antony Silva; George Corral, Juan Segovia (Lucas Jaques m.42), Emanuel Gularte, Maximiliano Perg; Javier Salas, Daniel Aguilar (Diego de Buen m.84), Salvador Reyes; Christian Tabó, Santiago Ormeño (Maximilia Araújo m.73) y Omar Fernández (Daniel Álvarez m.84).

Entrenador: Nicolás Larcamón.

0. Monterrey: Luis Cárdenas; Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo (Maximiliano Meza m.45), Miguel Layún, Sebastián Vegas, Stefan Medina; Arturo González (Ake Loba m.64), Jonathan González (Matías Kranevitter m.64), Carlos Rodríguez; Rogelio Funes Mori y Dorlan Pabón (Avilés Hurtado m.45).

Entrenador: Javier Aguirre.

Goles: No hubo.

Árbitro: Saúl Silva. Amonestó a Lucas Jaques y Miguel Layún.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, centro de México.