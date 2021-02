Un antiFMI, un antiaborto y un antiminero en la vorágine electoral de Ecuador

Fotografía de archivo fechada el 22 de enero de 2021, del candidato a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso (c), del movimiento CREO, mientras participa en una caravana como parte de la campaña electoral, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 2 feb (EFE).- Ecuador está abocado a los comicios generales del próximo domingo con una vorágine de candidatos presidenciales, dieciséis en total, de entre los cuales despuntan -según las encuestas- un economista antiFMI, un ex banquero antiabortista y un indígena antiminero.

El primero de ellos es Andrés Arauz, seguidor del expresidente Rafael Correa; luego Guillermo Lasso, un exitoso ex banquero que se presenta por tercera vez; y Yaku Pérez, un defensor del agua que se define como izquierdista ecológico.

En el carrusel de candidatos también hay políticos desenfadados (Paúl Carrasco, Carlos Sagñay, Gustavo Larrea, César Montúfar y Guillermo Celi), un reincidente (Lucio Gutiérrez), un gestor minero (Geovanni Andrade), un dirigente de fútbol (Isidro Romero), un exportador (Xavier Hervas), un pastor evangélico (Gerson Almeida), un primerizo (Pedro José Freile), un cantante (Juan Fernando Velasco) y una única mujer (Ximena Peña).

Sin embargo, según las últimas encuestas, la elección se definiría entre Arauz, Lasso y Yaku, no necesariamente en ese orden.

ARAUZ, UN ANTISISTEMA QUE BUSCA VOLVER AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Arauz, que el próximo sábado cumplirá 36 años, es un economista graduado de la Universidad de Michigan (EEUU), doctorando en la prestigiosa UNAM de México y que ha sido fiel seguidor del expresidente Correa (2007-2017).

Incursionó visiblemente en la política en 2015 cuando fue llamado a dirigir el Ministerio Coordinador de Talento Humano, aunque también ocupó la cartera de Cultura en los primeros meses de 2017. Antes había sido director general bancario en el Banco Central de Ecuador (BCE).

Y aunque nadie pensaba en él como la figura de recambio del movimiento correísta, en agosto del año pasado fue designado como candidato de la Lista-1, siendo arropado inmediatamente por el exmandatario que reside en Bélgica desde 2017.

Si llega a la Presidencia, Arauz ha advertido de que desconocerá varios de los acuerdos que el Gobierno de Lenín Moreno, un exaliado de Correa convertido en su más enconado rival, ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ser para él nocivos para el país.

También está en sus planes reconstruir la Unión de Naciones Suramericanas (desarmada por la retirada de gran parte de sus Estados miembro) y reconstituir el llamado Socialismo del Siglo XXI, del cual fue fundador su mentor, Correa, el expresidente venezolano ya fallecido Hugo Chávez, el exmandatario boliviano Evo Morales y la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.

LASSO: EL BANQUERO DE LA FAMILIA

En 2013 y 2017 Guillermo Lasso se presentó a las elecciones presidenciales ecuatorianas al grito de "Primero la familia", que para esta nueva contienda lo ha reforzado con el eslogan de "Capacidad para cambiar".

Lasso, de 65 años y el último de once hermanos, es accionista del Banco de Guayaquil, uno de los más importantes del país, y en su cartera empresarial destaca el "Banco del barrio", un exitoso proyecto de bancarización en sectores populares, aunque él se retiró de la dirección del grupo hace casi una década para dedicarse a la política.

Los primeros vínculos de Lasso con el sector público datan de 1998, cuando el expresidente democristiano Jamil Mahuad lo designó gobernador de la provincia de Guayas y, después, "superministro de Economía" durante la peor crisis financiera de la historia del país, también conocida como "feriado bancario" (1999).

Sus detractores apuntan a él como uno de los artífices de la crisis, que costó al Estado más de 8.000 millones de dólares en rescates bancarios y provocó un dramático auge de la migración y la pobreza, ello pese a que Lasso sólo estuvo en el cargo un mes y una semana entre agosto y septiembre de 1999 -dimitió por "divergencias" con Mahuad, según dijo a Efe-.

Creador en 2011 del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), Lasso, que no ha cursado estudios universitarios y pese a ello ha llegado a logros empresariales imponentes, se presenta por tercera vez a la contienda electoral. Su última, según ha dicho públicamente.

Vinculado al Opus Dei, se opone tajantemente a lo que considera "el crimen del aborto" o las normativas que puedan alentarlo.

YAKU: UN GRITO POR EL AGUA QUE RESUENA EN UN PAIS PLURINACIONAL

Carlos Ranulfo Pérez Guartambel se cambió de nombre en agosto de 2017 por Yaku Sacha, que en lengua kichwa quiere decir agua y bosque. Ello como un acto de identificación con sus raíces indígenas, pues Guartambel es un apellido de la etnia cañari, que habita en el sur andino de Ecuador.

El popularmente conocido como "Yaku", que cumplirá el próximo 26 de febrero 52 años, nació cerca de la ciudad de Cuenca, la capital de la provincia de Azuay, donde levantó el grito de defensa por las fuentes de agua, amenazadas, según él, por las grandes mineras.

Se dedicó a la defensa de la naturaleza en 1994 y dos años después fue elegido como concejal del Municipio de Cuenca por el Movimiento indígena Pachakutik.

"Yaku" no identifica diferencias sustanciales entre el gobierno de Correa y el de Moreno, pues considera que ambos son parte de una misma moneda que no ha dejado nada bueno al país.

Si gana la elección, pretende declarar al territorio ecuatoriano libre de minería, por ser hábitat de grupos indígenas que basan sus costumbres en la relación férrea y de respeto con la naturaleza.