Sueño y obligación, enfrentados

El delantero del FC Barcelona Leo Messi celebra tras marcar un gol ante el Granada. EFE/Pepe Torres/Archivo

Granada/Barcelona, 2 feb (EFE).- Granada y Barcelona se miden en busca de una plaza en las semifinales de la Copa del Rey, un sueño para los rojiblancos en su intento de igualar la hazaña de la pasada campaña y una obligación para los azulgranas tras perder la Supercopa y estar alejados del liderato en LaLiga Santander.

El Granada afronta el partido con importantes bajas en el centro del campo, pero con la ilusión de repetir las semifinales coperas alcanzadas la temporada anterior tras superar en los cuartos de final, también en casa, al Valencia (2-1).

El equipo dirigido por Diego Martínez ha dejado en el camino en la presente edición de la Copa al San Juan (0-1), la Cultural Leonesa (1-2), el Málaga (1-2) y el Navalcarnero (0-6), por lo que el Barça es el rival de mayor entidad al que se va a medir.

Los andaluces, vivos aún en las tres competiciones que juegan, vienen de empatar el domingo ante el Celta en el campeonato doméstico (0-0) y de acumular dos porterías a cero consecutivas, ya que el jueves anterior vencieron con solvencia al Navalcarnero en los octavos de final de la Copa.

Para recibir al Barcelona, que hace sólo unas semanas se paseó en el Nuevo Los Cármenes en LaLiga Santander (0-4), el técnico no podrá contar con tres medios fundamentales en sus esquemas: el francés Maxime Gonalons, Luis Milla y el venezolano Yangel Herrera, los dos primeros por lesión y el vinotinto al estar con coronavirus.

Los defensas Joaquín Marín 'Quini' y el colombiano Neyder Lozano completan el parte de bajas rojiblanco para el partido.

Ángel Montoro y el camerunés Yan Eteki son los dos únicos centrocampistas rojiblancos sanos para el choque, ya que ni siquiera es seguro que se encuentre disponible poder estar en la convocatoria el medio portugués Domingos Quina, incorporado el último día del mercado invernal junto al lateral zurdo Adrián Marín.

Es una incógnita si Diego Martínez apostará ante el Barcelona por el grupo de jugadores que ha venido actuando en la Copa, que son los menos habituales en la LaLiga Santander y en la Liga Europa, o buscará el pase a las semifinales con sus futbolistas más importantes.

Es posible que el once titular sea una mezcla de ambas opciones, teniendo en cuenta que el preparador tiene que repartir esfuerzos al volver a jugar el sábado a las dos de la tarde, en el campo del Levante, y tener también a la vuelta de la esquina el cruce de dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Nápoles italiano.

Tras el revuelo generado por la filtración del contrato de Leo Messi, el Barcelona regresa a la Copa del Rey con el reto de acceder a las semifinales y, de paso, también ahuyentar las polémicas extradeportivas.

El conjunto azulgrana ya demostró este domingo que sabe sobreponerse a la agitación mediática, derrotando al Athletic Club (2-1) en el mismo día en que el diario 'El Mundo' filtró que Messi tiene firmado con el Barça el contrato más caro de la historia del deporte, con valor de 555 millones euros por cuatro temporadas.

Ajenos a todo este ruido, la victoria frente al Athletic sirvió a los culés para desbancar al Real Madrid en la LaLiga, subir al segundo puesto de la clasificación y sellar una racha triunfal de cinco victorias consecutivas en la competición regular.

Tras sufrir para eliminar al Rayo Vallecano en la anterior ronda de octavos (1-2), el Barça regresa a la Copa con la intención de exportar la solidez exhibida en LaLiga.

Lo más probable es que el entrenador azulgrana, Ronald Koeman, siga apostando por el sistema de juego 4-3-3 o por su variante táctica en 4-2-3-1. Sea cual sea, el técnico sabe que cuenta con las bajas del defensor Gerard Piqué y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati, lesionados de larga duración.

La principal incógnita en la alineación pasa por conocer el alcance de las rotaciones que Koeman hasta ahora ha hecho en la Copa. Sin embargo, teniendo enfrente a un rival de Primera División, es posible que el neerlandés opte por el once de gala.

Eso sí, lo hará con dudas en el lateral derecho. Tras una semana de baja, Sergiño Dest ha regresado a la convocatoria una vez superadas sus molestias en el muslo derecho, aunque tampoco se descarta que Óscar Mingueza siga como titular. De momento, Koeman sí que será más cauto con Sergi Roberto, que vuelve tras dos meses de lesión.

Cerrarán la línea defensiva Jordi Alba en el lateral izquierdo y, como pareja de centrales, Ronald Araujo y Clement Lenglet, pese al buen momento de Samuel Umtiti.

Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Alberto Soro, Yan Eteki, Montoro, Antonio Puertas; Soldado y Jorge Molina.

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Dembélé; Griezmann y Messi.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00 (20:00 GMT).