Sony potencia su rama musical con la compra de la discográfica británica AWAL

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 2 feb (EFE).- La multinacional japonesa Sony anunció este martes que ha llegado a un acuerdo para adquirir la discográfica británica AWAL y un negocio de gestión de derechos musicales en una operación valorada en 430 millones de dólares.

Sony comprará la distribuidora y sello discográfico de artistas independientes a su actual propietaria, la estadounidense Kobalt Music, y también se hará con la subsidiaria de gestión de derechos musicales Kobalt Neighbouring Rights, explicó en un comunicado.

El grupo no espera que la operación, que todavía esta pendiente de la aprobación de los reguladores, tenga ningún impacto en sus resultados financieros del ejercicio fiscal en curso, que concluirá el próximo 31 de marzo.

"AWAL y Neighbouring Rights se convertirán en una nueva división dentro del conjunto de ofertas de servicios de sellos y artistas independientes de SME (Sony Music Entertainment)", detalló el grupo.

El estadounidense Lonny Olinick se mantendrá como CEO de AWAL.

La integración de la discográfica en el "ecosistema global de Sony" le permitirá "expandir dramáticamente" el alcance de sus artistas, señaló Olinick en el comunicado.

"Nuestra inversión en el crecimiento continuo de AWAL nos brinda otro nivel de servicios para ofrecer a la comunidad de música independiente", destacó el presidente de SME, Rob Stringer.

Fundada en 1997 en Londres, AWAL fue adquirida por Kobalt Music en 2011.

El sello discográfico ha publicado trabajos de artistas como Thom Yorke, vocalista y compositor principal del grupo de rock Radiohead; el compositor de música electrónica Moby (Richard Melville Hall) o la banda de rock experimental Nick Cave and The Bad Seeds.