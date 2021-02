Se agota el plazo para llegar a un acuerdo para un Gobierno en Italia

Exterior del Palacio Montecitorio, en Roma, escenario de las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en Italia. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Roma, 2 feb (EFE).- El presidente de la Cámara de los diputados italiana, Roberto Fico, deberá hoy acudir ante el Jefe de Estado, Sergio Mattarella, para comunicarle un resultado sobre la formación de un nuevo Ejecutivo, cuando esta a punto de cumplir el plazo para ello.

A Fico, mediador entre los antiguos socios de coalición que formaban el ejecutivo, se le acaba el tiempo para dar una respuesta a Mattarella por lo que algunos medios lanzan la hipótesis de que hoy podría pedir más margen para negociar.

Según estos medios, los obstáculos por resolver aún son muchos y, entre ellos, el principal es quién será el primer ministro.

La mesa de negociaciones se reanudará hoy con los representantes de los partidos que se han mostrado dispuestos a formar un Ejecutivo.

Además de la nueva formación centrista de los "Europeistas", los de la anterior mayoría, están en ella el Movimiento 5 Estrellas (M5S); el Partido Demócrata (PD, centroizquierda); Libres e Iguales (LeU, izquierda) e Italia Viva de Matteo Renzi, cuya salida del Ejecutivo provocó la crisis y la posterior dimisión del presidente del Gobierno, Giuseppe Conte.

Los miembros de estos partidos explican que durante estos días se han abordado temas como la utilización de la ayuda prevista por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que exige Renzi, o la reforma de la ley electoral.

Para algunos medios, el problema se encuentra en la negociación paralela sobre el reparto de carteras ministeriales y las peticiones del partido de Renzi.

El otro gran obstáculo que aún no parece que se haya afrontado es el del presidente del Gobierno, mientras que los antiguos socios de la mayoría y los Europeistas apoyan un nuevo Gobierno con Conte a la cabeza, Renzi sigue poniendo su veto.

Crecen cada vez más los rumores de que Renzi ha puesto sobre la mesa el nombre del expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, como alternativa a Conte.

Otro de los intocables para PD y Movimiento 5 Estrellas es el actual ministro de Economía, Roberto Gualtieri, quien además obtuvo el respaldo de la patronal italiana, que valoró su trabajo y que fue figura clave en la negociación de los fondos europeos sobre la pandemia y la partida recibida por Italia.

Si la mediación de Fico no tiene éxito o si las partes llegan a un acuerdo sobre el contenido, pero no sobre el nombre de Conte, el Presidente de la República tendría que hacerse cargo directamente de la gestión de la crisis.

Mattarella también puede optar por un gobierno institucional, una opción a la que ya se ha mostrado disponible Silvio Berlusconi y que en Italia han bautizado como mayoría "Ursula", o las fuerzas que apoyaron en el Parlamento Europeo a la actual presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen: el PD, el M5S y el Partido Popular Europeo al que pertenece Forza Italia.