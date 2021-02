Rueda belga de vacunación comienza a girar fuera de residencias y hospitales

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 2 feb (EFE).- “Estoy muy feliz, esto es un alivio para mí, me siento bien y sé que todo irá a mejor”, declara emocionado el dentista Roland Scheinok tras salir de ponerse una vacuna en el primer centro de vacunación contra el covid-19 que abrió este martes sus puertas en Bruselas, en un ambiente de palpable excitación entre sanitarios y pacientes.

Así, Bruselas recibió este martes una inyección de optimismo con la apertura del primer centro de vacunación de la ciudad, perteneciente a la clínica de Saint-Jean y que da el pistoletazo de salida a la administración de vacunas a los grupos de sanitarios de más de 50 años que trabajan fuera de hospitales, como los quiroprácticos, dentistas o médicos de cabecera.

“Quiero compartir cuán emocionada y feliz estoy de que estemos entre los primeros centros que empiezan a vacunar al personal sanitario no hospitalario, primeramente porque la vacuna es un primer paso para la esperanza y para el fin de esta pandemia”, señaló a Efe Vic de Corte, la directora ejecutiva de la Clínica Saint-Jean.

Un total de 150 sanitarios habían sido convocados por el gobierno belga a fin de concertar una cita para hoy y ser vacunados, un ritmo que la directora prevé que aumentará a lo largo de la semana y que con la llegada de las diferentes vacunas continuará "in crescendo".

“Esta semana vacunaremos a 700 personas y, dependiendo de la llegada de las vacunas podremos alcanzar los 900 vacunados al día, siete días a la semana”, subrayó De Corte, que confirmó que en el centro se estaba administrando por el momento la dosis de Moderna, aunque asegura que están “preparados y habilitados” para recibir y administrar cualquiera de las vacunas.

De esta manera, la directora explicó que para poder funcionar de forma más efectiva, el centro ha aumentado la plantilla contando con sanitarios que ya conocen el proceso.

“Hemos intentado hacer equipos mixtos con profesionales procedentes del hospital de Saint-Jean que ya tienen experiencia y gente nueva para acelerar el proceso de la puesta de vacunas siguiendo la hoja de ruta de la vacunación en hospitales”, aseveró.

Ahora bien, la persona que se presente en el centro de vacunación recibirá la vacuna si la temperatura es inferior a 38 grados centígrados. De tres a cuatro semanas después, se administrará la segunda dosis de la vacuna, se registrará en un archivo informático y se emitirá un certificado de vacunación, según las autoridades.

Por otra parte, la capital belga acogerá la apertura de tres nuevos centros de vacunación, según confirmó a Efe el virólogo portavoz para la covid en Bélgica, Yves Van Laethem.

Remarcó que, además, el calendario de vacunación empieza a acelerarse dado que ya se está empezando a administrar la segunda dosis de la vacuna en las residencias de ancianos.

Bélgica arrancó su campaña de vacunación el 28 de diciembre pasado, y empezó por tres residencias de ancianos situadas cada una de ellas en una localidad diferente, con lo que cubrió casi todo el territorio del país.

“Los centros de vacunación van a empezar a abrir poco a poco. De momento, estamos en el punto de administrar la segunda dosis en las residencias, que son lugares relativamente cerrados al igual que los hospitales, y vamos a ir iniciando a partir de este mes -dependiendo de la llegada de las vacunas- la vacunación en personas de más de 65 años”,incidió el virólogo.

Ante este nuevo paso en la rueda de las vacunaciones, De Corte confiesa con una sonrisa que se siente muy optimista y mira con ilusión al futuro: “Tengo mi esperanza personal puesta en que este verano será como el del año pasado, pero con la tranquilidad de saber que al final no habrá un nuevo pico de casos”.

Está previsto que hasta abril abran sus puertas otros nueve centros de vacunación, y todos juntos tendrán la capacidad de aplicar 375.000 inyecciones al mes.

Myriam Domínguez Seda