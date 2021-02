Roger Federer anuncia su regreso a la pistas en marzo en el torneo de Doha

Cape Town (South Africa), 05/02/2020.- Roger Federer of Switzerland EFE/EPA/NIC BOTHMA/Archivo

Madrid, 2 feb (EFE).- El suizo Roger Federer, ausente de los torneos de tenis desde las semifinales del Abierto de Australia del año 2020, tiene intención de regresar a las pistas en el torneo de Doha, que comenzará el próximo 8 de marzo tras sufrir un retraso debido a la pandemia de coronavirus.

Federer, de 39 años, dijo a la emisora de radio suiza SRF Sport que estaba "deseando volver a celebrar victorias" y que había elegido Doha porque prefería reaparecer "en un torneo pequeño, para no estar tanto bajo el foco y porque la presión es menor".

El suizo se operó dos veces de la rodilla derecha en 2020. Ahora, indicó en sus declaraciones, está "preparado para afrontar el largo y duro camino" de volver a ganar partidos.

Federer confesó que durante su periodo de baja ha estado más pendiente que nunca de los resultados de los torneos disputados.

"Es algo que normalmente no hago si no estoy jugando", dijo.

El torneo de Doha que acogerá en marzo el regreso de Federer es un ATP 250 que el ex número uno del mundo ha ganado en tres ocasiones: 2005, 2006 y 2011.

El vencedor de 20 'grandes', que fue número uno mundial durante 310 semanas, ocupa actualmente el quinto lugar de la clasificación ATP por detrás del serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el austriaco Dominic Thiem y el ruso Daniil Medvedev.