Portaltic.-Alertan del paso de los grupos extremistas a plataformas encriptadas que dificultan el seguimiento de su actividad

28/01/2021 Un simpatizante de la milicia de extrema derecha Oath Keepers durante la manifestación celebrada en Washington en apoyo de Donald Trump, horas antes del asalto al Capitolio. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL BRYAN SMITH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (Portaltic/EP)



Los grupos de odio se han reducido en Estados Unidos, donde se han identificado 838, si bien no supone un descenso en la actividad extremista, ya que las plataformas de Internet encriptadas permiten la interacción entre personas afines sin que necesiten afiliarse, y dificultan el seguimiento de sus actividades.



El Southern Poverty Law Center (SPLC) de Estados Unidos denuncia en su informe anual 'Year in Hate and Extremism' la migración a las redes 'online' de grupos e individuos afines a la extrema derecha y al supremacismo blanco.



Este traslado a la Red coexiste con la reducción, en el mundo real, de los grupos de odio. SPLC ha identificado 838 de ellos en Estados Unidos en 2020, cifra que supone un descenso de los 940 documentados en 2019 y los 1.020 de 2018.



El descenso se registra también en los grupos de supremacistas blancos, que proliferaron durante la presidencia de Donald Trump y tras su marcha han pasado de 155 en 2020 a 128.



Se trata de un fenómeno que, entienden, permite a las personas afines con estas ideologías participar en movimientos potencialmente violentos sin ser miembros con tarjeta de un grupo en particular, denuncian en su informe.



Aunque SPLC reconoce que la pandemia ha podido influir también en la reducción de los grupos, su informe señala que los grupos de odio salen de las redes sociales para comunicarse en salas de chat cifradas, lo que dificulta el seguimiento de sus actividad.