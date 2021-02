Portaltic.-Acrobat Web introduce nuevas herramientas gratuitas para PDF en el navegador

MADRID, 2 (Portaltic/EP)



Adobe ha actualizado su ecosistema Acrobat web con nuevas funciones gratuitas para el navegador, como la protección de un PDF con contraseña y atajos a búsquedas habituales en Google con herramientas que permiten firmar un PDF o convertir un archivo de Word.



Acrobat Web ha introducido este martes nuevas funciones gratuitas, como la protección mediante contraseña de un PDF, la división de un PDF en múltiples archivos y la combinación de varios archivos para crear un PDF.



Se trata de funciones disponibles directamente para navegador, que no requieren ni un software instalado en el escritorio ni descargar nada, como informan desde Adobe en su blog oficial.



Como parte de la colaboración con Google, Adobe ha introducido atajos a las búsquedas más habituales realizadas por los usuarios en relación a tareas con los PDF. Así, por ejemplo, cuando escriben 'cómo convertir Word a PDF' o "Cómo firmar un PDF', podrán encontrar la herramienta web gratuita que permite realizar dicha tarea bajo el dominio .new.



No obstante, la compañía ha introducido herramientas más avanzadas que requieren una suscripción, como es el caso de la edición de texto e imágenes o utilizar un proceso OCR, disponibles en web, móvil y escritorio.