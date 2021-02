Phil, la marmota de Punxsutawney, vaticina seis semanas más de invierno

EFE/EPA/DAVID MAXWELL/Archivo

Washington, 2 feb (EFE).- Phil, la marmota de Punxsutawney, emergió d de su madriguera, vio su sombra y retornó a su guarida con lo cual, según la tradición en esa localidad de Pennsylvania, ha vaticinado que habrá otras seis semanas de clima invernal en el nordeste de Estados Unidos.

El roedor, cuyo nombre científico es Marmota monax, es el protagonista de la celebración cada 2 de febrero del Día de la Marmota, en un festival que incluye música y comidas en un área rural unos 3,2 kilómetros al sudeste de la localidad de Punxsutawney.

La tradición local, de origen celta y germánico, sostiene que si un animal que inverna al emerger de su cueva el 2 de febrero arroja una sombra, el invierno y el frío durarán otras seis semanas. Pero si no hay sombra visible, la primavera llegará más temprano.

La tradición también indica que esta marmota en particular, Phil, ha estado pronosticando la duración del invierno desde 1886 y que su longevidad se debe al "elixir de la vida", o ponche de marmota, que se le administra durante el Picnic de la Marmota, que se celebra cada año en otoño.

En realidad, las marmotas tienen una expectativa de vida de unos seis años. Documentos que se remontan a finales de la década de 1880 indican que la marmota ha pronosticado inviernos largos más de 100 veces.

El Club de la Marmota, que tiene rituales muy elaborados para estas celebraciones, indica que, luego de su pronóstico meteorológico, Phil habla en "marmotense" con el presidente del club, que es la única persona capaz de entenderlo, y quien transmite el mensaje a toda la humanidad.

"Es una hermosa mañana, eso puedo verlo, y todos mis simpatizantes me ven virtualmente", indicó el mensaje de Phil hoy, muy apropiadamente adaptado a una época de pandemia. "Mis fieles simpatizantes, se me cuidan, nuestra tradición debe perdurar".

Este año A.J. Dereume fue el encargado de sostener a Phil durante la ceremonia y le tocó al vicepresidente del club, Tom Dunkel, la lectura del mensaje en el cual la marmota señaló: "Hemos pasado todos por la oscuridad de la noche pero ahora, a la luz brillante de la mañana, vemos la esperanza".

Phil no es la única marmota meteoróloga y el Club de Punxsutawney llama "impostores" a las otras, como Chuck, quien da su pronóstico en el Zoológico de Staten Island, en Nueva York, o Chuckles, que hace su anuncio desde el Museo Lutz de los Niños en Manchester, Connecticut.