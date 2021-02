Pese a "productiva" reunión con republicanos, Biden no rebajará ayuda fiscal

FOTO DE ARCHIVO: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso sobre la respuesta de Estados Unidos al brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en su sede de transición en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Por Jarrett Renshaw y David Morgan

WASHINGTON, 1 feb (Reuters) - Tras reunirse el lunes con senadores republicanos en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden parece dispuesto a seguir adelante con su plan de ayuda de 1,9 billones de dólares para la crisis de COVID-19, incluso si no consigue el apoyo de los republicanos.

Aunque la Casa Blanca calificó de "productiva" la discusión de Biden con 10 republicanos que presentaron un plan de ayuda reducido, el presidente demócrata dijo a los senadores que su plan no iba lo suficientemente lejos.

Biden indicó al grupo "que no ralentizará el trabajo en esta respuesta urgente a la crisis, y que no se conformará con un paquete que no esté a la altura del momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Los republicanos que asistieron a la reunión propusieron un paquete de un tercio del tamaño de la propuesta de Biden.

A primera hora del lunes, demócratas del Senado y la Cámara de Representantes presentaron una medida presupuestaria conjunta de 1,9 billones de dólares, un paso más para eludir a los republicanos.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció en el Senado y la Cámara de Representantes el plan para la medida presupuestaria del año fiscal 2021, asegurando que permitiría al Congreso acelerar un paquete de medidas contra el coronavirus para su aprobación por ambas cámaras.

La medida permitiría a los demócratas eludir el umbral de 60 votos en el estrechamente dividido Senado y promulgar la legislación con una mayoría simple a través de un procedimiento llamado reconciliación.

El Senado, de 100 escaños, está dividido al 50%, y la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto de desempate para dar la mayoría a los demócratas.

