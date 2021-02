Paraguay está en "condiciones de demostrar hechos concretos" ante el Gafilat

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. EFE/ Martín Crespo/Archivo

Asunción, 2 feb (EFE).- El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay, Carlos Arregui, dijo este martes a Efe que el país está "en condiciones de demostrar hechos concretos" a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), que comenzarán su trabajo en marzo.

Paraguay pasará el próximo mes la etapa final de una evaluación que empezó en noviembre de 2019, centrada en las acciones tomadas por el país en los cuatro años anteriores para hacer frente a los delitos relacionados con los movimientos ilegales de dinero.

La semana pasada, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional posicionó a Paraguay como el segundo país más corrupto de Suramérica, solo adelantado por Venezuela, un ránking que el Gobierno paraguayo prefiere tomar con distancia.

"Eso siempre es un tema de percepción. Más allá de esa percepción, nosotros estamos trabajando y estamos confiados en lo que podemos lograr, porque tenemos hechos que contar a los evaluadores y eso es lo importante, más allá de todas las opiniones y los juicios de valor que se puedan hacer", aseguró Arregui.

A la espera de que la misión de Gafilat inicie su trabajo en Paraguay el 15 de marzo, las diferentes instituciones del país que se someterán a las pruebas ya están "muy preparadas para la evaluación 'in situ'".

Arregui recordó que el examen de Gafilat se enfocará más en las acciones del Gobierno anterior, liderado por el conservador Horacio Cartes, del Partido Colorado, al igual que el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

No obstante, el titular de la Seprelad insistió en los avances del actual Ejecutivo, con la promulgación de diez paquetes de leyes con fines anticorrupción, actualización de la normativa antilavado y avances judiciales.

En su opinión, los mayores logros se han obtenido en "el cumplimiento técnico", con "efectividad de sanciones en el ámbito de la supervisión y condenas importantes dentro de la esfera judicial".

En este tiempo, el país tampoco ha estado exento de casos de corrupción y licitaciones fallidas que han salpicado a distintos miembros del Ejecutivo.

Para el titular de la Seprelad, "más allá de las denuncias de lo que pueda ocurrir" el país ha consolidado una "institucionalidad que también funciona" para responder a este tipo de situaciones.

RESULTADOS EN DICIEMBRE

Después de la visita de los evaluadores en marzo, Paraguay tendrá que esperar hasta diciembre para conocer el resultado de Gafilat.

"Haciendo comparativo con los países de la región, Paraguay está muy bien posicionado y con muy buenas perspectivas para lograr pasar este examen", sostuvo Arregui.

Si no lo hiciera, Paraguay podría entrar en la lista gris de Gafilat, en la que ya estuvo entre 2008 y 2012, y que afectaría a la imagen y a la economía del país.

Sin embargo, como recordó el titular de la Seprelad, antes de que eso ocurriera, habría una "fase intermedia" en la que los evaluadores darían a Paraguay un plazo "para corregir algunas deficiencias del sistema".