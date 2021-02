Nairo Quintana piensa reaparecer en los Alpes Marítimos y estará en la Volta

EFE/EPA/Sebastien Nogier /Archivo

Redacción deportes, 2 feb (EFE).- El colombiano Nairo Quintana (Cómbita, 30 años), líder del Arkea Samsic, podría estrenar la temporada 2021 en el Tour des Alpes-Maritimes et du Var (19-21 de febrero), prueba en la que se impuso la pasada temporada, antes de afrontar la Tirreno-Adriático y la Volta a Catalunya.

Quintana, ganador del Giro y la Vuelta y dos veces segundo en el Tour, no compite desde el 20 de septiembre, fecha en que finalizó el Tour en la decimoséptima plaza.

Actualmente el ciclista boyacense se está terminando de recuperar de las operaciones a las que se sometió en las os rodillas por lesiones en los cartílagos y, ya de vuelta a los entrenamientos, se encuentra en condiciones para inaugurar la temporada.

Según comentó en Caracol Radio, Quintana está superando bien "una de las lesiones más complicadas para un deportista" y se encuentra en "un buen nivel" para poder reaparecer en el Tour de los Alpes Marítimos y del Var.

En la planificación de Quintana se encuentra el Giro de Italia como principal objetivo, sin olvidarse del Tour de Francia, carrera en la que el colombiano pretende quitarse presión al asegurar "que ha dejado de ser un sueño".

"Iré al Tour y llevaremos un equipo de alto nivel y en buenas condiciones. Siempre he llegado con un buen nivel al Tour, pero lamentablemente debido a las caídas nunca pude alcanzar el nivel deseado. Pero es así y nuestras ilusiones siempre están muy presentes ", concluyó. EFE

