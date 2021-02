Merkel defiende el inicio "más lento" de las campañas de vacunación en Europa

SHOTLIST BERLÍN, ALEMANIA1 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: GERMAN POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general Llega la canciller alemana, Angela Merkel2. Primer plano documentos en manos de Angela Merkel 3. SOUNDBITE 1 - Angela Merkel , canciller alemana (mujer, alemán, 24 seg.): "Creo que por buenas razones, y esto es una cuestión de confianza aquí, la UE se ha apegado a la aprobación de la EMA, que no fue una aprobación de emergencia y esto tiene otra cualidad." WEST CHESTER, ESTADOS UNIDOS2020FUENTE: ASTRAZENECARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano medio de botellas de vacunas en la línea de producción BERLÍN, ALEMANIA1 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: GERMAN POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. SOUNDBITE 2 - Angela Merkel, canciller alemana (mujer, Germany, 18 seg.): "La Unión Europea ha estado negociando durante mucho tiempo sobre el tema de la responsabilidad, y llevar toda la responsabilidad al nivel político, y no dejar parte de ella a los fabricantes, es una decisión por la que la UE luchó durante mucho tiempo " 6. Plano medio Angela Merkel habla durante la conferencia de prensa7. Plano general periodistas8. Plano medio fotógrafo9. Plano general conferencia de prensa 10. Plano general camarografo WEST CHESTER, ESTADOS UNIDOS2020FUENTE: ASTRAZENECARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 11. Plano medio de botellas de vacunas de Oxford y AstraZeneca en la línea de producción12. Primer plano de botellas de vacunas en la línea de producción13. Travelling de botellas de vacunas en la línea de producción