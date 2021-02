Marta López estalla entre lágrimas por el odio que suscita su relación con Kiko Matamoros

10/10/2020 Marta López y Kiko Matamoros, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Dos años después de empezar su noviazgo, Marta López Álamo y Kiko Matamoros atraviesan por su momento más dulce. Con planes de boda y sin descartar una próxima paternidad, acaban de mudarse a un lujoso piso en el centro de la capital.



El colaborador, feliz con su joven novia, siempre ha alabado su carácter conciliador y no ha dudado en admitir que la modelo es una de las responsables de la buena relación que actualmente mantiene con todos sus hijos menos Anita Matamoros, fruto de su historia fallida con Makoke.



Marta, que era prácticamente una desconocida antes de su romance con Kiko, se ha convertido en una de las influencers más populares del país, pero como ella misma acaba de confesar, a un precio muy alto. El de tener que soportar, día a día, el odio de miles de personas que critican y cuestionan todo lo que comparte a través de Instagram. Por ello, y hundida, la modelo se ha sincerado como nunca y, entre lágrimas, ha contado cómo se siente ante los ataques injustificados que recibe simplemente por ser la pareja del colaborador.



Tranquila, pero visiblemente molesta, Marta ha compartido varias historias en las que ha denunciado las "críticas sin ton ni son que recibo desde que empecé con Kiko. Críticas muy crueles, la mayoría por parte de mujeres a quienes no les gusta mi pareja y por ende trasladan su odio a mí. Al final soy la persona que está más expuesta en el sentido de que puedo ser más cercana, él es un personaje de television y yo soy una chica que respondo a todo."



"Cuando empecé con él tuve que soportar el tema de que estaba con él por la fama. No se si vosotros me habéis visto en un reality o en un plató de televisión, que ofertas no me han faltado", ha señalado, antes de quejarse amargamente de lo sibilino que es el público tanto de televisión como de redes sociales: "Os escudáis en crear un perfil falso para vertir toda clase de improperios y barbaridades por el teclado".



Por ello, cansada de aguantar los comentarios negativos que suscita cada uno de sus vídeos, Marta ha decidido dejar de ignorarlos - aunque asegura que no le afectan en su día a día ni la empujan a pensar otra cosa diferente de sí misma - y pasar a la acción.



Dirigiéndose a los haters que la insultan y llamándoles "imbéciles", la modelo ha confesado la inseguridad que le provocal los "menosprecios" que sufre a diario "por el simple hecho de ser conocida": "Cuando te critican 24 horas al día 7 dias a a semana cuesta mucho el ponerte a hablar y ponerte a pensar si vas a acertar, si puedes decir algo que pueda ofender a alguien, si te van a decir algo por el simple hecho de ser la novia de... es muy complicado y me condiciona de tal manera para hacer un vídeo que me trabo. Pienso uf me van a criticar seguro. Te pones nervioso y al final te hace sentirte inseguro".



"Desde que estoy con Kiko me siento observada con lupa todo el rato por el simple hecho de ser novia de una persona que me saca 40 años. Porque mi novio sea un colaborador de televisión aunque brillante, polémico todo el odio que sienten ciertas personas hacia el lo trasladan a mí por el simple hecho de ser su novia. La gente no entiende que somos dos personas distintas e independientes y puedo estar en descuerdo o simpatizar con muchas cosas de las que dice o piensa en televisión", ha revelado.



Por ello, y llamando a sus haters "gente frustrada", Marta ha confesado que "la situación se me hace complicada, se hace difícil y me frustra porque hago el contenido con todo el amor y todo el cariño. No instruyo a nadie, no doy concejos de nada, cuento mis experiencias y promuevo un modo de vida saludable. No hay nada de malo en ello. Pero aunque vamos de abanderados del progreso y de sociedad igualitaria nos hartamos de juzgar a una mujer por ser guapa, por cuidar su físico o por ser modelo o influencer. Esto a los chicos no les pasa. No entiendo el odio injustificado por ser pareja de alguien, o por cuidarme y cultivar el cuerpo y no solo la mente".



"No soy de echarme flores pero soy buena, no tengo maldad ninguna, nunca haría daño por hacer daño, por eso no entiendo el daño que se hace a través de redes sociles y la inseguridad que causan a algunas perosnas, en este caso a mí, por un odio injustificado que creo que no se puede atajar. No soy perfecta pero no soy mala persona y no merezco este linchamiento, ha comentado muy afectada.



Entre lágrimas, Marta ha desvelado que "a veces hasta me supera. Ayer subí una foto de un piano y veo gente comentando como que es mentira que no voy a tocar el piano. No me entra en la cabeza porque lo voy a subir si es mentira. ¿Por qué no puede gustarme leer o estudiar o la música clásica? Me vine grande esto, que mucha gente tenga tanto odio, ¿donde vamos como sociedad?



Por ello, y consciente de que Kiko "me dirá que hago haciendo esto", Marta está decidida a seguir con su vida a pesar de las críticas y de los "insultos sistemáticos que te quitan las ganas de hablar", y decidida a no la superen, ha confesado que va a seguir "bloqueando, borrando y desechando personas, actos y cuentas que perjudiquen mi día a día y me supongan un sufrimiento"