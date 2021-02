LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 2 de febrero de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

ASI-GEN MYANMAR-GOLPE DE ESTADO

YANGON, Myanmar - Cientos de miembros del Parlamento de Myanmar siguen confinados en sus residencias oficiales en la capital un día después de un golpe de Estado militar y de la detención de políticos de alto nivel, incluyendo Aung San Suu Kyi. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-MED CORONAVIRUS-RUSIA VACUNA

MOSCÚ - Científicos rusos afirman que la vacuna Sputnik V parece ser eficaz para prevenir el coronavirus y sin efectos nocivos, según resultados preliminares de un estudio publicado en una revista médica británica. Por Maria Cheng y Daria Litvinova. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-REP-ECO CORONAVIRUS-FINANZAS PERSONALES: Ignorar problemas financieros por la pandemia aumenta el estrés.

-REP-GEN CORONAVIRUS-GUATEMALA-TRUEQUES: Montado en una bicicleta, un actor lanza campaña de trueques para ayudar a la gente en medio de la pandemia en Guatemala.

-AMS-GEN CORONAVIRUS-PERU OXIGENO: Pandemia causa enorme demanda por tanques de oxígeno en Perú.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-PORTUGAL: Pandemia de coronavirus causa aguda crisis en Portugal.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-ESPAÑA: España cancela los Sanfermines por el coronavirus.

-AMN-INM CORONAVIRUS-EEUU-MIGRANTES: Migrantes no serán detenidos en sitios de vacunación en EEUU.

AMN-INM EEUU-INMIGRACION

SAN DIEGO - El gobierno del presidente Joe Biden anuncia medidas para atender el daño a miles de familias que fueron separadas en la frontera entre México y Estados Unidos, intensificando los intentos de rápidamente revertir los implacables cambios a la política migratoria de los últimos cuatro años. Por Elliot Spagat. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN FLORIDA-TIROTEO

SUNRISE, Florida - Dos agentes del FBI mueren y tres resultan heridos en Florida cuando perseguían a un hombre acusado de explotación infantil, quien también pereció. Por Terry Spencer y Mike Balsamo. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN BRASIL-CONGRESO

BRASILIA - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ayuda a colocar a dos aliados en los puestos más importantes de ambas cámaras del Congreso, un éxito que se espera lo ayude a frenar una iniciativa de manifestantes para someter al mandatario conservador a un juicio político. Por Débora Álvares y Mauricio Savarese. 676 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-LATINOAMERICA

NUEVA YORK - El presidente Joe Biden planea nominar como principal diplomático en asuntos de Latinoamérica y el Caribe a un veterano funcionario afroamericano que habló apasionadamente en contra de la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd. Por Claudia Torrens y Joshua Goodman. 641 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-ELECCIONES LASSO

QUITO - Nació en un hogar humilde y dio un salto hasta convertirse en banquero antes de lanzarse a la política. Ahora Guillermo Lasso buscará por tercera vez alcanzar la presidencia de Ecuador. Por Gonzalo Solano. 1.017 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN PUERTO RICO-AYUDA RECONSTRUCCION

SAN JUAN - Puerto Rico recibirá más de 6.000 millones de dólares en fondos federales para prepararse contra futuros huracanes u otros desastres naturales. 200 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

REP-GEN EEUU-AGRICULTORES AFROAMERICANOS

BELLA PLAIN, Kansas - En 1910, el 14% de los agricultores de Estados Unidos eran de raza negra, pero hoy representan apenas el 1,4%. Muchos agricultores afroamericanos dicen que la discriminación racial a todos los niveles del gobierno los despojó de sus tierras. Por Roxana Hegeman. 1000 palabras. AP Foto.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-ECO EUROPA-ECONOMIA

FRÁNCFORT, Alemania - La economía europea se contrae 0,7%, menos de lo previsto en los últimos tres meses de 2020 cuando los comercios en Francia y Alemania soportaron los renovados cierres a causa del COVID-19 mejor de lo anticipado. Por David McHugh. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MESSI-CONTRATO

MADRID - La filtración del multimillonario contrato de Lionel Messi ha puesto sobre el tapete el monto en impuestos que los futbolistas deben pagar en España. La liga nacional teme un posible éxodo de sus grandes figuras. Por Tales Azzoni. 400 palabras. AP Foto.

DEP-NFL SUPER BOWL-ANALISIS

SIN PROCEDENCIA - Con Patrick Mahomes y la explosiva ofensiva de Kansas City en un bando, Tom Brady y el habilidoso ataque de Tampa Bay en el otro, esperar que la defensa podría ser el factor que decida este Super Bowl suena a una falta de respeto. Pero no es tan descabellado. Por Barry Wilner. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS SUPER BOWL-DOLLY PARTON

NUEVA YORK - Dolly Parton ha cantado sobre los empleados de oficina que trabajan de 9 a 5 desde hace más de 40 años. Ahora, la superestrella de la música country canta sobre los emprendedores que trabajan de 5 a 9 para luchar por sus sueños tras la hora del cierre. Su éxito de los 80 “9 to 5” fue adaptado por la compañía Squarespace para un comercial del Super Bowl. Parton conversa con The Associated Press. Por Mesfin Fekadu. 904 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN SUNDANCE-REBECCA HALL

SIN PROCEDENCIA - La actriz Rebecca Hall conversa sobre su debut como directora en “Passing”, ampliamente elogiada durante su estreno del fin de semana en el Festival de Cine de Sundance. Protagonizada por Ruth Negga y Tessa Thompson, la cinta está basada en la novela de Nella Larsen “Passing” de 1929 sobre dos amigas negras de la infancia que se vuelven a encontrar siendo adultas, cuando una de ellas se hace pasar por blanca.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos