La UEFA marca fechas límite para comunicar restricciones que afecten a partidos

Aleksander Ceferin. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Archivo

Madrid, 2 feb. (EFE).- La UEFA hizo público este martes un anexo a la normativa de la Liga de Campeones con reglas especiales para la fase eliminatoria ante la covid-19 que incluye fechas como límite para que los clubes comuniquen cualquier restricción de viaje que impida que los partidos se jueguen en las sedes aprobadas.

El "Anexo K" indica que los clubes deben garantizar que los partidos se puedan disputar según lo previsto y cooperar con su federación nacional para obtener exenciones de las autoridades competentes ante posibles restricciones de viaje, como cierre fronteras y exigencia de cuarentena.

En caso de no poder obtenerse la exención el club tendrá que confirmarlo por escrito a la administración de la UEFA en los siguientes plazos:

- Octavos de final (partido de ida): 8 de febrero como muy tarde (24:00 CET). (Partido de vuelta): 1 de marzo (24:00 CET).

- Cuartos de final: 29 de marzo como muy tarde (24:00 CET);

- Semifinales: 19 de abril como muy tarde (24:00 CET).

Los clubes deben informar inmediatamente a la UEFA de cualquier cambio en las restricciones de viaje o exenciones obtenidas después de las fechas citadas.

Si la información facilitada por los clubes sobre restricciones de sus autoridades nacionales/locales es insuficiente, se recibe demasiado tarde o las restricciones no son suficientes para la reorganización del partido en un país neutral, la administración de la UEFA tomará una decisión final sobre la sede, la fecha y sobre el club que tiene que asumir los costes derivados de ello.

El club local seguirá siendo responsable de la organización del encuentro.

Si uno de los clubes se niega a participar en el encuentro será responsable de que el partido no se celebre y el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declarará el partido perdido por dicho club por 3-0.

Ante casos de contagios en las plantillas la UEFA indica en el anexo que si hay disponibles al menos 13 jugadores inscritos en la lista A (incluido un portero) el partido deberá celebrarse en la fecha prevista.

En caso de que haya menos de 13 jugadores de la lista A o no hay ningún guardameta inscrito, la UEFA puede permitir una reprogramación del partido.

El club podrá alinear a jugadores que no hayan sido inscritos en la UEFA dentro de los plazos del reglamento, siempre que estén debidamente inscritos en su asociación nacional como jugadores del club en cuestión.

La nueva normativa contempla que la UEFA pueda reprogramar partidos si esto garantiza que se jueguen y permite que la fase eliminatoria se complete, sin poner en riesgo el calendario de las próximas rondas de la competición o de otras competiciones de la UEFA.

Asimismo marca los siguientes plazos para la reprogramación de los partidos de las diferentes rondas:

- Octavos de final: 2 de abril

- Cuartos de final: 23 de abril de 2021;

- Semifinales: 14 de mayo.

También señala que si por cualquier razón una ronda de la fase eliminatoria no se puede completar según lo previsto, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidirá los principios para determinar el ganador.

En el caso de la Liga Europa las fechas límites para que los clubes comuniquen cualquier restricción a la UEFA son las siguientes:

- Octavos de final: 1 de marzo como muy tarde (24:00 CET)

- Cuartos de final: 29 de marzo como muy tarde (24:00 CET)

- Semifinales: 19 de abril como muy tarde 2021 (24:00 CET).

En el supuesto de tener que reubicar partidos de la Liga Europa las fechas que marca el anexo a la normativa de la UEFA son las siguientes:

- Dieciseisavos: 5 de marzo

- Octavos de final: 2 de abril.

- Cuartos de final: 23 de abril

- Semifinales: 14 de mayo.