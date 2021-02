La relatora de la ONU sostiene reuniones privadas en Venezuela para su informe sobre DDHH

Fotografía tomada el pasado 10 de diciembre en la que se registró a decenas de personas al exigier el respeto de los derechos humanos en una calle en Caracas (Venezuela). EFE/Archivo

Caracas, 2 feb (EFE).- La relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, comenzó a reunirse en privado con el Gobierno venezolano, la oposición y la sociedad civil, informaron este martes a Efe fuentes de la ONU.

Douhan llegó al país suramericano el sábado, si bien su agenda oficial, que se mantiene bajo reserva, arrancó el lunes, tal y como lo había adelantado el martes pasado la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando anunció la visita.

La relatora, explicaron fuentes de la ONU, no tendrá ningún tipo de comunicación pública durante su estadía, dado que su agenda es confidencial, hasta el día 12, cuando ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer algunos de los hallazgos de su visita.

Según la organización internacional, con esta misión se busca recopilar información y mantener una serie de reuniones con autoridades gubernamentales, la sociedad civil, miembros del sector privado y de la oposición.

En este sentido, la relatora se propone reunirse con varios representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y sostener encuentros privados con las agencias de la ONU que operan en Venezuela, así como con integrantes de organismos internacionales, de instituciones financieras y representantes de la comunidad diplomática presente en Caracas.

"También le gustaría reunirse con organizaciones no gubernamentales, de la comunidad empresarial, de la sociedad civil y de la oposición, en particular aquellas cuyas actividades pueden verse afectadas por medidas coercitivas unilaterales, así como con académicos con experiencia específica en este campo", explicó la ONU.

Se prevé que todas estas reuniones transcurran bajo una estricta confidencialidad para asegurar que los participantes hablen en espacios seguros, en los que sus identidades queden protegidas.

Douhan presentará en septiembre un informe público sobre esta visita a Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Ejecutivo de Maduro ha denunciado en numerosas ocasiones que las sanciones económicas impuestas desde países como Estados Unidos son las culpables de la crisis económica que atraviesa Venezuela, si bien el empobrecimiento de la nación petrolera comenzó antes de las restricciones financieras.

"Venezuela presentará datos oficiales que evidencian los daños que han ocasionado las sanciones promovidas por el Gobierno de Estados Unidos contra la patria venezolana", dijo la vicepresidenta.