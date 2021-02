La mortalidad infantil en Venezuela baja desde 2013, según el Gobierno

En la imagen un registro de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien indicó que la mortalidad infantil en Venezuela ha bajado de 14 a 10 por cada 1.000 niños menores de un año desde 2013. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Caracas, 2 feb (EFE).- La mortalidad infantil en Venezuela ha bajado de 14 a 10 por cada 1.000 niños menores de un año desde 2013, según un informe de gestión presentado este martes por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El Gobierno venezolano no ventila la tasa de mortalidad infantil ni numerosos datos sanitarios que son de publicación obligatoria desde 2013, el año en que Nicolás Maduro asumió la Presidencia.

Según el último reporte conocido, en 2013 la tasa se ubicó en 14 por cada mil nacidos vivos, lo que refleja entonces una disminución frente a 2020, pese a que en el último lustro ha recrudecido la crisis sanitaria en el país, con hospitales arruinados, escasez de personal calificado y falta de medicamentos.

La información fue difundida en la cuenta de Twitter de la Vicepresidencia venezolana, que transcribió frases y otros datos expresados por Rodríguez durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), a donde acudió para presentar el informe de gestión del tren ministerial.

Rodríguez no ofreció detalles sobre este dato que, según la imagen compartida por la Vicepresidencia en la red social, ubica la tasa en 10,01 y la compara con el año 1990, cuando, siempre según el Ejecutivo, era de 25,76.

UNICEF PREOCUPADA

Venezuela publicó en 2016 unas estadísticas sobre mortalidad materno infantil que fueron calificadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como una "clara evidencia" de la crisis sanitaria que vive el país y que ha empeorado desde entonces.

La sorpresiva divulgación de estos datos, que fueron sucedidos por la inmediata destitución de la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale, "es un paso crucial para enfrentar los desafíos de salud en Venezuela", apuntó en ese momento Unicef.

De acuerdo a los reportes, un 30 % más de niños y niñas murió antes de su primer cumpleaños y un 64 % más de mujeres murió durante el embarazo o dentro de los 42 días después del parto en 2016 comparado con 2015, si bien no se conocieron los números de ese año anterior.

Además, más de 240.000 personas fueron afectadas por malaria en 2016, un 76 % más que en 2015, y los casos de diarrea, tos ferina, neumonía, VIH y sarampión - todas potencialmente mortales para la niñez - también mostraron un marcado incremento, indicó Unicef.

El cese de Caporale, que apenas permaneció cuatro meses en el cargo, tuvo lugar horas después de que el Ministerio difundiera en su página web los reportes sanitarios que el Gobierno de Nicolás Maduro no publicaba desde 2013.

Según dicho informe, en 2016 murieron un total de 11.466 neonatos en Venezuela, lo que supone un incremento del 30,12 % con respecto al año anterior, mientras que la mortalidad materna hasta la semana 52 aumentó un 65,79 %, hasta los 756 casos.

Aunque no se conoció la tasa de mortalidad infantil de 2016, según un estudio de la revista científica británica The Lancet Global Health, ese año el ratio era de 21,1 muertes por cada 1.000 nacimientos.