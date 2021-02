Kodro considera que la situación del Real Valladolid "es temporal"

El nuevo jugador del Real Valladolid, que ha llegado cedido por el Athletic Club hasta final de temporada, Kenan Kodro. EFE/Luis Tejido/Archivo

Valladolid, 2 feb (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid, que ha llegado cedido por el Athletic Club hasta final de temporada, Kenan Kodro, ha indicado este martes, en rueda de prensa telemática, que la situación de su nuevo equipo "es temporal" y "no" tiene "dudas" de que "va a revertirla y a salir adelante".

Es este sentido, ha advertido que, "aunque la situación no es la mejor, el equipo está unido y bien de ánimo, hay material suficiente como para solventar el problema y buenos jugadores" y, en su caso, ha dejado "un final de temporada bonito con el Athletic", pero necesitaba "continuidad" y priorizó su meta personal.

"La mejor opción era salir y buscar esos minutos que no tenía, por lo que vengo a Valladolid con mucha ilusión y ganas de devolver la confianza que han depositado en mí, aportando todo lo que el equipo necesite en cada momento y tratando de marcar goles, que es el objetivo de todos los delanteros", ha señalado.

Precisamente, en esa punta de ataque del cuadro blanquivioleta considera que "hay buenos jugadores, como Shon Weissman y Guardiola" y aunque es "difícil" saber si podrá "complementarse o no con ellos", la meta es "tratar de conseguir una adaptación alta para poder sacar el mayor rendimiento de juego".

Jugar en el Real Valladolid es "un reto" que se le ha presentado y confía en "tener más continuidad que en el Athletic", aunque es consciente de que nadie le va a "regalar nada" y, puesto que un delantero "vive de goles", el objetivo es "trabajar" y "dar el máximo" en el día a día y en los partidos.

Además, ha asegurado que en Valladolid ha encontrado "un grupo trabajador, que es una piña" y que está seguro de que "va a dar la cara" y "si se gana el próximo encuentro ante el Alavés, se va a hablar del equipo de otra manera".

Ha reconocido que le gusta "jugar con un delantero al lado", pero puede "jugar de nueve, diez o nueve y medio", ya que es un jugador "asociativo, al que le gusta bajar a recibir, y entrar a partir de ahí en segunda línea", pero se situará "donde el míster considere oportuno".