Italia se apunta la primera victoria de la Copa ATP tras superar a Austria. EFE/EPA/DAVE HUNT

Melbourne (Australia), 2 feb (EFE).- El equipo italiano fue el primero en sumar una victoria en la nueva edición de la Copa ATP tras apuntarse el partido de dobles y firmar el 2-1 global para, es esta manera, liderar el grupo C.

Los encargados de representar a sus respectivos países en el partido de dobles fueron los encargados de hacerlo en la modalidad individual: Dominic Thiem y Dennis Novak por parte de Austria; mientras que Matteo Berrettini y Fabio Fognini jugaron por Italia.

El veterano Fognini, quien firmó una discreta actuación en su derrota frente a Novak, corroboró si condición de doblista y, acompañado de un brillante Berrettini que llegaba tras firmar una de sus victorias más importantes de su carrera ante el número tres mundial, concretó la remontada para su selección tras vencer por un cómodo 6-1 y 6-4.

Respecto a los individuales, el italiano Berrettini sorprendió a Thiem tras derrocarle por 6-2 y 6-4 e igualar a uno el enfrentamiento entre Italia y Australia en la jornada inaugural de la Copa ATP.

El equipo italiano tenía la tarea complicada de mantenerse a flote en su cara a cara con Austria después de la exhibición contra todo pronóstico del jugador número dos Dennis Novak ante el veterano Fabio Fognini tras endosarle un severo 6-3 y 6-2.

Sin embargo, Berrettini no se dejó intimidar por el escaso margen de error, ni por estar en frente del vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, y mostró una cara completamente diferente de la ofrecida a lo largo del curso anterior en la que acumuló tímidos resultados.

La primera rotura de servicio por parte del tenista transalpina supuso el 3-2 a su favor en una primera manga que acabaría llevándose por su solvencia al saque.

Thiem, quien tuvo la ocasión de preparar la Copa ATP con un partido de exhibición frente al español Rafael Nadal este viernes, quedó noqueado y cedió sus primeros dos juegos al servicio.

A pesar del ‘contra-break’, el margen en el marcador a favor del italiano tuvo su peso y significó el empate a uno en el cómputo global que acabaría siendo una pieza angular para la posterior remontada en el primer choque del grupo C.