Isabel Pantoja, más altiva y lejana de Kiko que nunca, hace borrón y cuenta nueva

Después de las últimas entrevistas de Kiko Rivera, tanto en televisión como en la revista "Lecturas", en las que se ha mostrado más duro que nunca con Isabel Pantoja, con quien la relación está completamente rota desde hace tres meses, cómo está sobrellevando este duro golpe la tonadillera era toda una incógnita.



Hasta ahora. Ya que Antonio Rossi ha desvelado en "El programa de Ana Rosa" cómo se encuentra, en estos momentos, la artista. Lejos de estar hundida y aislada de todo, como se nos contó cuando Kiko comenzó sus ataques publicos hacia su madre, Pantoja "no está llorando por las esquinas".



"Muy fuerte, muy altiva e imponiendo muchísima distancia con Kiko", la coplera "está hablando con muchísima gente". Según Rossi, Pantoja es muy aficionada a los audios y deja a sus amigos mensajes de 4, 5 y hasta 6 minutos de duración en los que, desde luego, no se le ve muy afectada.



Haciendo un símil - si es que se puede hacer en estos casos - el periodista sevillano ha afirmado que "Isabel habla con una frialdad de Kiko que realmente asusta. Recuerda a Julián Muñoz. Alguien con quien ha hecho borrón y cuenta nueva"



"Ha tenido 36 años con Kiko y es como si ahora comenzado una nueva vida", ha señalado.



Además, Rossi ha desvelado que la tonadillera se refiere a su hijo como "ese" y se ha mostrado indignada cuando sus amigos le han dicho que debería llamar a Kiko porque ambos son iguales. "Yo igual que ese? Yo no soy como ese. Yo he tenido motivos en 40 años para hacer lo que él ha hecho durante 40 añso y yo no soy como ese", habría afirmado la Pantoja.



Sin duda, unas frías palabras que demostrarían la lejanía absoluta de la cantante con respecto a su propio hijo y que, cuando se entere, no sentarán nada bien a Kiko, que hace 24 horas confesaba cómo le ha afectado esta guerra que le enfrenta con su madre hace 3 meses.