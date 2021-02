Irene Rosales, en el peor momento de Kiko Rivera: "Yo ya le he aconsejado y no puedo decir ni hacer nada más"

26/01/2020 Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Kiko Rivera se sinceraba ayer a través de Instagram y anunciaba, destrozado, que no iba a volver a hablar en televisión sobre su madre, Isabel Pantoja. Con un desgarrador mensaje confesaba que la guerra que mantiene contra la tonadillera le ha afectado más de lo que le gusta admitir tanto a nivel físico - ha aumentado mucho de peso en los últimos tiempos - como anímico, provocándole ansiedad y muchas discusiones con su mujer Irene Rosales, lo más importante para él. Por él y por el bien de su relación, el Dj va a guardar silencio a partir de ahora, aunque continuará con su lucha en los tribunales para recuperar lo que su padre, Paquirri, le dejó en herencia.



Irene, visiblemente cansada, ha valorado la decisión que ha tomado Kiko de apartarse mediáticamente por una temporada: "Yo ya le he aconsejado y yo no puedo decir ni hacer nada más ya". Y es que, según apuntan algunas fuentes, la sevillana era contraria a que su marido se sentase el pasado domingo de nuevo en un plató, pero el Dj no le hizo caso y ahora se arrepiente de su última entrevista.



Sin querer pronunciarse sobre la venta de Cantora por parte de Kiko, Irene confiesa que "ahí ya no entro, eso son cosas suyas. Yo le aconsejo como pareja de lo que puede repercutir a mí como pareja y demás, pero de lo demás..."