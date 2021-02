Irán.- Israel dice que Irán podría hacerse con armas nucleares "en uno o dos años"

Resalta que podría tener material suficiente "en medio año" de cara a su desarrollo



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Israel ha afirmado este martes que Irán podría hacerse con uranio enriquecido suficiente para fabricar una bomba nuclear "en medio año", si bien ha resaltado que harían falta "un año o dos" hasta que lograra desarrollarla.



"Si hacen todo lo posible para avanzar en términos de enriquecimiento, tardarían medio año (en producir los materiales necesarios)", ha dicho el ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, en declaraciones concedidas a la emisora israelí Kan.



"En términos de hacerse con armas nucleares, están a uno o dos años", ha valorado, antes de agregar que la salida de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 "debilitó a Irán". Asimismo, ha insistido en que Teherán no tiene armas nucleares "gracias" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



Las palabras de Steinitz han llegado apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, resaltara que las autoridades iraníes podrían tener suficiente material para fabricar una bomba "en tres o cuatro meses".



Las autoridades de Irán advirtieron la semana pasada sobre un posible cambio en el nivel de cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), en medio de las exigencias de Teherán a Joe Biden para que Estados Unidos vuelva a integrarse en el acuerdo nuclear.



Pese a ello, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, señaló el 29 de enero que las recientes actividades nucleares del país no implica que esté intentando hacerse con armas de destrucción masiva y reiteró que Teherán se opone a las mismas.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear en respuesta a la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo en 2018 y reimponer sanciones a Teherán, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes por un posible colapso del pacto.



Sin embargo, las autoridades iraníes han expresado el deseo de que Biden --vicepresidente de Barack Obama en el momento de la firma del acuerdo nuclear--, pueda impulsar la vuelta de Washington al pacto y la retirada de las sanciones, consideradas por Teherán como condición indispensable para un cumplimiento total de las cláusulas por su parte.