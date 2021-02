Hal Holbrook, premiado actor aclamado por su retrato de Mark Twain, muere a los 95 años: NYT

2 feb (Reuters) - Hal Holbrook, un premiado actor aclamado por su retrato personal de la leyenda literaria estadounidense Mark Twain y cuyo trabajo cinematográfico incluyó la interpretación de la misteriosa "Garganta Profunda" en "Todos los Hombres del Presidente", murió a los 95 años, reportó el martes el New York Times.

Holbrook murió el 23 de enero en su casa de Beverly Hills, California, informó el New York Times. Agregó que su muerte fue confirmada el lunes por su asistente, Joyce Cohen. https://nyti.ms/3pHHnBw

En 2008, a los 82 años, Holbrook se convirtió en el intérprete varón de mayor edad en ser nominado a un premio de la Academia por su papel como actor de reparto en "Into the Wild".

Pero su recreación del venerado novelista, humorista y crítico social estadounidense en "Mark Twain Tonight" fue la película que le dio a Holbrook su mayor fama. Le valió un premio Tony por su actuación en Broadway en 1966 y la primera de sus 10 nominaciones al Emmy en 1967.

Holbrook aún era un hombre joven a mediados de la década de 1950 cuando creó el papel de Twain, quien murió en 1910 a los 75 años. Su primera gran exposición llegó cuando llevó su actuación al programa "The Ed Sullivan Show".

Lo interpretó para el expresidente Dwight Eisenhower y en una gira internacional patrocinada por el Departamento de Estado estadounidense. Siguió realizando el retrato de Twain hasta bien entrados sus 90 años.

"Mark Twain es algo preciado para mí", dijo Holbrook a NPR en 2007.

Alto, con un aire de reservada dignidad, Holbrook también realizó distinguidos retratos de Abraham Lincoln, ganando un Emmy como protagonista de una serie limitada de 1976 basada en la biografía del presidente escrita por de Carl Sandburg.

También ganó varios Emmy por un especial de televisión donde interpretaba al Capitán Lloyd Bucher en "Pueblo", en 1973, y como actor principal en una serie dramática de 1970 "The Bold Ones: The Senator".

Holbrook nació en Cleveland el 17 de febrero de 1925 y su madre era una bailarina de "vaudeville". Después de servir en el Ejército en Newfoundland durante la Segunda Guerra Mundial, el actor asistió a la Universidad Denison en Granville, Ohio, donde se graduó con un proyecto sobre Twain.

(Reporte de Rama Venkat en Bangalore. Editado en español por Lucila Sigal)