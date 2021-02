Guatemala.- La Justicia de Guatemala ordena la detención del polémico juez constitucional Mynor Moto por obstrucción

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Un juzgado de Guatemala ha ordenado la detención del juez Mynor Moto, elegido para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional del país, contra quien hay al menos once procesos legales abiertos que ponen en duda la transparencia del proceso de su elección en el Congreso, que a su vez han impedido que tome posesión del cargo hasta ahora.



Hasta el momento, Moto no ha sido encontrado, después de que un grupo de fiscales y agentes de la Policía acudieron a su vivienda, donde solo se encontraba su familia. En el registro se han incautado documentos.



El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ha admitido así la solicitud de la Fiscalía de Guatemala que pedía una orden de captura en contra por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia.



La semana pasada el Congreso guatemalteco aprobó la designación de Moto para el cargo gracias a una mayoría oficialista y a los aliados del presidente, Alejandro Giammattei, a pesar de que el proceso había sido suspendido horas antes de que se celebrara el pleno por el mismo Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un amparo que cuestionaba la transparencia y legalidad el nombramiento de Moto.



Desde entonces, Moto ha intentado tomar posesión en varias ocasiones, aunque desde el Tribunal Constitucional han impedido este trámite, algo que el polémico juez ha denunciado, además de asegurar que los procesos abiertos en contra de su designación son "infundados", tal y como recoge 'Prensa Libre'.



Entre las resoluciones de Moto como juez que han sido cuestionadas están, por ejemplo, que no autorizó una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso 'Libramiento de Chimaltenango'.



Además, Moto está vinculado con el caso 'Comisiones Paralelas 2020', una investigación que el año pasado puso de manifiesto los intereses de varios políticos y jueces por controlar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia.



En este sentido, la Fiscalía ha emitido un comunicado en referencia a la orden de detención en el que detalla que "las redes político-económico ilícitas persisten en la cooptación del sistema de justicia para favorecer sus intereses, como lo demuestran las constantes acciones para ocupar posiciones relevantes en el sistema de justicia que favorezcan a criminales vinculados en múltiples casos".



Junto a Moto, también se ha emitido una orden para detener al excomisionado de la Comisión de Postulación para magistrado del Tribunal Supremo Dennis Billy Herrera Arita.