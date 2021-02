Fútbol/Copa.- Previa del Levante - Villarreal

Derbi con derecho a soñar



Un Levante reforzado en su moral tras asaltar el Di Stéfano y un Villarreal sólido buscan el billete para unas apetecibles semifinales



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Levante y el Villarreal pelearán este miércoles en el Ciudad de Valencia (19.00 horas) por un billete a las semifinales para la Copa del Rey, una gran oportunidad para ambos clubes y que se presume reñida a tenor del buen momento de forma que comparten.



El estadio valenciano acoge este derbi entre dos de los equipos más en forma del fútbol español, que hasta el momento están cumpliendo con creces en LaLiga Santander y que saben que esta Copa es una puerta muy apetecible para convertir su temporada en histórica.



Y ese premio puede hacer que seguramente ambos reduzcan las hasta ahora habituales rotaciones de las rondas anteriores, aunque en este sentido Unai Emery tiene más 'arsenal' para formar un once competitivo de cara a quedarse a dos partidos de una final.



En el caso del Villarreal, ya disputó una semifinal copera en la temporada 2014-15, cuando fue eliminado por el campeón FC Barcelona, y ahora parte como favorito para lograr ese hito por segunda vez en su historia.



Después de eliminar con apuros a Girona y Tenerife, y a Zamora y Leioa, el 'Submarino Amarillo' afronta a su primer rival de la máxima categoría en la competición, también a domicilio. Tiene cercano un buen duelo en el que mirarse, el último precedente liguero disputado el 2 de enero y saldado con victoria local en el Estadio de la Cerámica con tantos de Fernando Niño y Gerard Moreno.



Precisamente el internacional español será la gran ausencia en el equipo entrenado por Unai Emery, ya que no ha llegado a tiempo para recuperarse de una lesión muscular y será baja al igual que Mario Gaspar, más los lesionados de larga duración Alberto Moreno e Iborra. Son duda Samu Chukwueze, Yéremi Pino y Juan Foyth.



EL LEVANTE, 85 AÑOS DE ESPERA



Por su parte, el Levante viene muy reforzado a una cita histórica tras batir a domicilio al Real Madrid (1-2), un resultado que le ha aupado hasta la novena posición de LaLiga Santander y que ha reafirmado su línea ascendente, ya que encadena siete partidos oficiales invicto desde su última derrota precisamente ante el Villarreal.



El equipo 'granota' ha batido en esta Copa a Valladolid, Fuenlabrada, Portugalete y Racing Murcia para plantarse en cuartos de final. Al igual que el Villarreal, está a un partido de la segunda semifinal de su historia, aunque su espera es mucho más prolongada, ya que ese primer hito data de la temporada 1934-35, cuando eliminó en cuartos al Barcelona antes de caer ante el Sabadell, el club que le cerró el pase a la final.



Paco López ha reafirmado la importancia de esta "cita histórica" para el Levante y ha avisado de que no piensa reservar a ninguno de sus jugadores importantes, aunque es seguro que no estarán lesionados Cheick Doukouré, José Campaña, Jorge de Frutos y Nikola Vukcevic, que se han quedado fuera de la lista.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



LEVANTE: Cárdenas; Coke, Vezo, Duarte, Toño; Melero, Radoja, Morales, Rochina; Roger y Dani Gómez.



VILLARREAL: Rulli; Rubén Peña, Funes Mori, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Parejo, Trigueros; Yéremi, Bacca y Baena.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).



--ESTADIO: Ciudad de Valencia.



--HORA: 19.00/DAZN.