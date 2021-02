Fútbol/Copa.- Lopetegui: "Hemos conseguido el pase de manera merecida"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró "muy satisfecho" con la victoria de sus jugadores ante el Almería (0-1), que dio el pase a las semifinales de Copa, y aseguró que lograron el billete "de manera merecida" ante un equipo que la próxima temporada "estará en Primera División".



"Hemos jugado un buen partido ante un equipo muy interesante como es el Almería. Se trata de un equipo con buen entrenador y la única manera de pasar la ronda era competir y jugar bien. El equipo lo ha hecho, hemos tenido paciencia para no tener errores y no coger atajos. Hemos marcado en una ocasión pero tuvimos cuatro o cinco situaciones claras. Hemos conseguido el pase de manera merecida", analizó Lopetegui.



"No hay un momento clave en el partido, en general ha sido el partido. Lo hemos afrontado con ambición y trabajo. No hay un detalle en concreto, creo que todo se resumen en la actitud del equipo tanto con balón como sin balón. Ya hecho dicho que jugábamos ante un buen equipo como es el Almería, con buenos jugadores y bien entrenado. El año que viene estarán en Primera por la sensación que transmiten", agregó.



"Ellos han tenido alguna ocasión pero nosotros más", apuntó Lopetegui, que también valoró el debut del 'Papu' Gómez como jugador sevillista. "Bien, tuvo unos minutos interesantes y ha ayudado al equipo mientras que estaba en el campo. No fue fácil para él este tiempo. Ha sido positivo su debut", finalizó.