Fórmula 1.- Ferrari seguirá de cerca a Mick Schumacher para comprobar si "algún día puede pilotar un coche rojo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, ha reconocido que este año seguirán de cerca el rendimiento de Mick Schumacher en el equipo Haas en su debut en la Fórmula 1, ya que como miembro de la Ferrari Driver Academy tiene el potencial de "algún día pilotar un coche rojo".



El joven piloto alemán tuvo la oportunidad de probar un coche de Ferrari la semana pasada, cuando se subió a un SF-71H con especificaciones de 2018 en el circuito de Fiorano.



"Mick Schumacher será uno de los pilotos de Haas y para nosotros es una gran oportunidad que muestra la solidez de nuestra colaboración. Mick es parte de nuestra FDA (Ferrari Driver Academy) y este existe no para desarrollar pilotos para la F1, sino para desarrollar pilotos que algún día puedan conducir un coche rojo", explicó Binotto en declaraciones a 'formula1.com'.



En este sentido, explicó que "cuando pasas de F2 y saltas a F1 el primer año no puede ser directamente en un coche rojo porque eso sería demasiada responsabilidad y no cuentas con suficiente experiencia". "Por eso es importante para nosotros saber que tenemos equipos de clientes o socios con los que podemos contar para continuar desarrollando nuestros pilotos", añadió.



En el próximo Mundial de F1, que comenzará el 28 de marzo con el Gran Premio de Abu Dabi, Ferrari contará con su pareja de pilotos más jóvenes desde 1968 con Charles Leclerc (23 años) y Carlos Sainz (26), que acaba de llegar a la 'Scuderia'.