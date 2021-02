Fórmula 1.- Fernando Alonso 'ficha' por el operador de telecomunicaciones Finetwork

02/02/2021 El operador de telecomunicaciones Finetwork, nuevo patrocinador del piloto de fórmula uno Fernando Alonso.. El operador de telecomunicaciones de fibra y móvil Finetwork será patrocinador personal del piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso durante la temporada de 2021, según ha anunciado este martes en un comunicado. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES FINETWORK



Para la operadora española este es un "ejercicio de responsabilidad y compromiso" con el deporte y la sociedad española, pues el nuevo patrocinio de Fernando Alonso se une a los compromisos que ya tiene con las selecciones españolas de fútbol y baloncesto y con deportistas como el palista olímpico Saúl Craviotto, la karateca Sandra Sánchez y la futbolista Amanda Sampedro.



Este nuevo patrocinio deportivo es, para el CEO de Finetwork, Manuel Hernández, "la reafirmación en el apoyo de la marca al deporte español, el trabajo constante y la superación, señas de identidad tanto de la compañía como de Fernando Alonso, deportista que no sólo ha sido el mejor en Fórmula 1, consiguiendo ser campeón del mundo en dos ocasiones, sino que también ha logrado grandes victorias en otras pruebas como las 24 horas de Le Mans y de Daytona".



Por su parte, el piloto Fernando Alonso confesó que es un placer obtener el apoyo de una compañía nacional como Finetwork, "que no sólo promueve los valores del deporte sino que apoya a grandes deportistas". "Me siento orgulloso de pertenecer a esta familia y seguro que juntos acumularemos muchos éxitos", aseguró.