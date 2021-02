Filipinas.- Duterte acusa a la UE de "secuestrar" a AstraZeneca y bloquear el acceso de otros países a la vacuna

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha acusado a la Unión Europea (UE) de "secuestrar" la exportación de las vacunas producidas por la farmacéutica AstraZeneca y provocar que algunos países no tengan acceso a este fármaco contra el coronavirus.



"No somos tan poderosos como la UE. No tenemos las conexiones ni el dinero. Tenemos el dinero, pero está a la espera", ha sostenido en un discurso en el que ha hecho referencia al peso relativo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en este asunto.



"Esperemos que pase lo mejor. El problema es la vacuna. La UE ha secuestrado AstraZeneca. En Europa, son como uno. No hay distinciones y por eso lo hacen", ha resaltado Duterte, según ha recogido el diario filipino 'Inquirer'.



Las declaraciones de Duterte han llegado después de que la UE y AstraZeneca acordaran la entrega de nueve millones de dosis más en comparación con la última oferta de la farmacéutica, en medio de las denuncias del bloque sobre un incumplimiento en los plazos de entrega de las vacunas.



La UE se reservó en agosto el acceso a 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford (y la posibilidad de adquirir otros 100 millones más), pero la sociedad anunció la pasada semana que sólo podría entregar un cuarto de las dosis prometidas para el primer trimestre por problemas de producción.



En este sentido, el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, resaltó el lunes que este acuerdo supone una "mejora", aunque esa cantidad representa la mitad de las que habían sido prometidas originalmente a los estados miembro.



Además, Bruselas sospecha que AstraZeneca ha vendido a terceros países dosis producidas en la UE y el viernes puso en marcha un sistema de vigilancia de exportaciones con el que podría bloquear las entregas de dosis fuera de la UE si una farmacéutica no cumple con sus obligaciones de suministro.