01/02/2021 España.- Junqueras garantiza que ERC no aceptará los votos del PSC: "Somos incompatibles". Sitúa a ERC como la garantía contra la corrupción y carga contra Marín por el caso del Consell Esportiu POLÍTICA



Sitúa a ERC como la garantía contra la corrupción y carga contra Marín por el caso del Consell Esportiu



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)



El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha garantizado este lunes que los republicanos no pactarán con el PSC ni aceptarán ningún voto de los socialistas tras las elecciones del 14 de febrero: "Somos abiertamente incompatibles".



Lo ha dicho en un mitin de campaña en el Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 50 personas, en el que ha intervenido al inicio del acto --normalmente es el que cierra los mítines-- para volver con tiempo a la cárcel de Lledoners (Barcelona), ya que con el tercer grado entre semana tiene que ir a dormir a prisión.



Ha sostenido que ERC y PSC representan modelos contrapuestos y considera que los socialistas ven a los republicanos como su gran rival, ya que, a su juicio, solo ERC es capaz de acabar con las mayorías históricas del PSC en los municipios del área metropolitana de Barcelona: "Por eso nos ven como su gran rival. Por eso se alegran cuando alguno de los nuestros, en este caso yo mismo, no podemos hacer campaña en condiciones de igualdad".



"Saben que solo nos ganan cuando la victoria no se decide únicamente en las urnas, cuando no se decide únicamente en los votos, cuando nos echan del escenario, cuando nos encarcelan", y ha apelado a las victorias de ERC en las últimas elecciones generales y municipales para volver a ganar el 14 de febrero.



NÚRIA MARÍN



Junqueras ha acusado al PSC de "aplaudir" su encarcelamiento y ha recordado las presuntas irregularidades del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat por la que la alcaldesa socialista del municipio y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, está investigada.



"La corrupción se contagia y la corrupción roba el dinero al pueblo. El dinero que los corruptos se embolsan son el dinero que dejan de ir a las escuelas y hospitales de este país. El dinero que los corruptos se embolsan dejan de ir al deporte de este país. El dinero que los corruptos se embolsan dejan de ir a los consejos deportivos, a las escuelas, a los hospitales, a la lucha contra los pobres y a la lucha contra el paro", ha afirmado.



El líder republicanos ha tachado la corrupción como una epidemia que "se contagia de concejales de un ayuntamiento, a alcaldesas de una ciudad, de alcaldesas de una ciudad a presidentas de una Diputación", en referencia a Marín.



Así, ha reivindicado a ERC como la garantía contra la corrupción: "Nosotros somos los que luchamos contra la corrupción, somos los que luchamos contra el fraude fiscal", ha aseverado.



VOTAR A ERC



Además, ha reiterado que, si la ciudadanía quiere que ERC gane, lo que hay que hacer es votar a ERC: "Aunque quizás no la habéis votado nunca", ya que advierte de que si se vota a los partidos de siempre, en referencia a PSC y JxCat, seguirán pasando las cosas de siempre, según él.



También ha llamado a las formaciones que defienden la autodeterminación y la amnistía que acepten la propuesta de ERC de hacer un gobierno amplio junto a JxCat, comuns y CUP, y ha insistido en que los republicanos son los únicos que pueden conseguirlo.



"Ningún partido que está a favor de la autodeterminación y la amnistía se puede desentender de un gobierno encabezado y liderado por ERC que trabaje por la amnistía y la autodeterminación, y que trabaje para una república justa y limpia de corrupción", ha subrayado.



Por eso, ha pedido "que dejen de decir 'no a todo', que dejen de pelearse entre ellos" y apuesten por este gobierno amplio, además de invitar a los ciudadanos que tienen dudas a votar a ERC.



Tras acabar su discurso, Junqueras se ha ido hacia Lledoners y antes de abandonar el escenario ha reclamado: "Vuelvo a la cárcel pero tenéis un trabajo, una misión, una responsabilidad y un deber: ganar, ganar y ganar por el bien común de Catalunya, de este país y de nuestra gente".