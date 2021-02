España.- Calvo dice que los gastos de asistencia a Juan Carlos I están en los Presupuestos del Estado

27/01/2021 (I-D) La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; interviene al lado de la presidenta del Senado, Pilar Llop, durante el Acto de Estado de Memoria del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la Humanidad celebrado en el Senado, Madrid, (España), a 27 de enero de 2021. El Mes de la Memoria del Holocausto, que se conmemora en enero, ha contado con diferentes actos en España como el testimonio de dos supervivientes del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Thomas Geve y Sam Modiano, un concierto y el Acto de Estado de Conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto, que acoge cada año el Senado y que en esta ocasión se ha retransmitido de forma online debido a la pandemia. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press







MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido este martes que los gastos de asistencia al rey emérito, Juan Carlos I, "forman parte de manera transparente" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha equiparado esta manutención al dinero que reciben los expresidentes catalanes.



De esta manera, Calvo ha contestado al portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluis Cleries, que, durante la sesión de control al Gobierno, ha pedido explicaciones a la vicepresidenta por los gastos del personal desplazado a Emiratos Árabes para asistir al rey emérito.



En concreto, el portavoz catalán se ha referido a unas informaciones publicadas en los medios que apuntan a que Patrimonio Nacional estaría pagando el gasto derivado del personal desplazado, así como el mantenimiento de tres piscinas de La Zarzuela y las indemnizaciones por despidos de la tripulación del yate 'Fortuna'.



"Señor Cleries, los gastos a los que hace referencia, con mayor o menor fortuna, forman parte de manera transparente de los PGE, que están públicados en el BOE tras ser aprobados por esta Cámara, no hay más comentarios", ha señalado Calvo.



LA CAMPAÑA CATALANA



En este punto, Cleries ha ironizado con el "progresismo" del Gobierno de coalición y ha aprovechado para cargar contra el PSOE y su candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa. "Han desplegado la maquinaria del Estado a favor de Illa, utilizando el CIS, perfiles de redes sociales ministeriales", ha señalado.



Durante su segunda intervención, el portavoz catalán ha reprochado a Illa que haya abandonado el Ministerio de Sanidad "con los niveles de contagio más altos que nunca", acusando al PSOE de "mover a escondidas" los recursos para no aplazar los comicios: "Quieren que el 14F sea la fiesta de la abstención".



"No sabía que venía a un acto de campaña de su partido, porque sino no vengo", le ha replicado Calvo a Cleries, asegurando a renglón seguido que, "la miscelánea de barbaridades tiene su aquel". Por ello, ha defendido que el progresismo es "cumplir las normas" y ha recalcado que los gastos de asistencia del rey emérito están en los PGE.



Por último, la vicepresidenta primera ha destacado que estos gastos tienen que ver con la asistencia a Juan Carlos I como "exjefe del Estado de España", la misma manutención que tienen, según ha dicho, los expresidentes de Cataluña.