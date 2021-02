Entierran a víctima de ataque contra simpatizantes del FMLN en El Salvador

El sacerdote Tilo Sánchez hace una oración hoy durante el sepelio de Gloria María Rogel, simpatizante del partido FMLN quien falleció luego de un ataque armado el pasado domingo, en Soyapango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 2 feb (EFE).- Familiares, simpatizantes y diputados del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) participaron este martes en el entierro de una de las víctimas del ataque armado que sufrió la noche del domingo un grupo de miembros de este instituto político.

La inhumación del cadáver de Gloria María Rogel se realizó en un cementerio privado del municipio de Soyapango (este).

Rogel es una de las dos víctimas que dejó el ataque que fue perpetrado en la cercanías de una de las sedes del FMLN en San Salvador y el cual ha sido condenado por diversos sectores.

La diputada Nidia Díaz, quien participó en el sepelio junto a sus colegas Amable Belloso y Carlos Ruiz, dijo a periodistas que este tipo de hechos "no se puede tolerar porque debemos de ir a más democracia, a más participación y esa es la ruta que no hay que perder".

Señaló que "hay que fomentar una cultura de paz y de tolerancia no de odio".

La parlamentaria indicó que su partido político continuará con la campaña política, de cara a las elecciones legislativa y municipales del 28 de febrero, y apuntó que "cada partido tiene el derecho y la libertad a expresarse".

"La campaña sigue (...) que no se vuelva a repetir este hecho y las autoridades y el Estado deben garantizarlo".

El ataque armado, que también dejó al menos 5 heridos, fue cometido a menos de un mes de las elecciones, en las que se espera que el partido Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente del país, Nayib Bukele, y dirigido por un primo suyo, gane la mayoría de diputados.

El hecho fue condenado por diversos sectores, diplomáticos e incluso por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien solicitó a la Fiscalía que "investigue y que se juzgue a los responsables de estos hechos".

Las autoridades aún no establecen si el suceso es fruto de las fricciones políticas en el país o de la violencia social, pero ya ha disparado las alarmas entre los partidos de oposición que señalan al presidente Bukele de fomentar la división y el odio.

El partido Nuevas Ideas es el único que no se ha pronunciado al respecto, aunque su candidato a alcalde por San Salvador, Mario Durán, dijo el lunes que lo que sucedió es muy lamentable y "estamos seguros que la Policía y la Fiscalía harán su trabajo de la mejor manera".