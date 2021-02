Emery: "La clave estará en ver qué equipo es capaz de imponer sus virtudes"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery. EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Vila-real (Castellón), 2 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal Unai Emery señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey, que disputarán este miércoles en el Ciutat de València ante el Levante, que la clave de la eliminatoria será ver cuál de los dos equipos es capaz de imponer sus virtudes.

"Vamos a buscar un once con las virtudes y características que nos han hecho fuertes: Tener la posesión y ser peligrosos arriba, a lo que se suma que debemos adaptarnos a ellos. Ellos tienen la posesión, son peligrosos arriba, y cuentan con jugadores de calidad. La clave está en ver qué equipo es capaz de imponer sus virtudes, ellos las tienen y nosotros también", indicó.

"Debemos estar preparados para todo, ellos nos van a exigir y hacer daño en muchos momentos del partido, por lo que debemos hacer frente a ello y buscar imponer nuestro potencial y nuestra calidad", prosiguió.

El técnico vasco apuntó que ve una eliminatoria "al 50 por ciento", por lo que no se atreve a decir qué equipo parte a priori como favorito.

"Los dos estamos igual de ilusionados y ellos juegan en casa, y eso siempre es diferencial. A ello se suma la racha que llevan que es muy positiva y les da mucha confianza. Además tienen buenos jugadores que nos ponen en complicaciones, sus partidos son siempre muy difíciles. Lo tengo en un 50% y será un partido muy igualado", avanzó.

"Es una competición corta, los dos llevamos una buena trayectoria y estamos motivados. Ambos equipos hemos sido dominadores y queremos alcanzar esa semifinal, por lo que es una gran oportunidad. Veo al grupo consciente de lo que supone pelear por alcanzar un título, por lo que el de mañana es un paso más", agregó.

Emery reconoció la buena amistad que le une con el entrenador del Levante, Paco López, así como la buena sintonía que existe entre ambos clubes, si bien matizó que es algo que "olvidarán" en el partido.

"Nos conocemos muy bien y es verdad que la relación es muy buena entre los clubes; tenemos y tengo mucho aprecio a Paco (López) y los jugadores se conocen mucho. Pero somos enemigos y nos debemos a un escudo y a la posibilidad de jugar una semifinal, por lo que será un partido muy duro y exigente seguro", insistió.

El entrenador del Villarreal admitió que los jugadores 'tocados' como son Foyth, Gerard, Capoue y Yeremi son duda para este encuentro "por lo que vamos a esperar y veremos mañana los que pueden estar o no" y reconoció que si no pueden estar seguirá contando con los canteranos. "Son ellos los que deben ayudar, pero es algo que ya han hecho. Debemos seguir creciendo en ello".