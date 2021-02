El precio de la plata se desinfla tras tocar ayer su nivel máximo desde 2013

EFE/Igor G. Barbero/Archivo

Madrid, 2 feb (EFE).- El precio de la plata se desinfla y se aleja de los 30 dólares por onza, nivel que superó el lunes después de que los inversores minoristas coordinados a través del foro Wall Street Bets, del agregador de noticias Reddit, pusieran a este metal precioso en su punto de mira.

La plata baja hoy casi un 5 % y cotiza en torno a los 27,8 dólares por onza, según datos de Bloomberg.

El precio de este metal precioso llegó a dispararse ayer más del 10 % y rebasó en algunos momentos los 30 dólares por onza, una cota que no alcanzaba desde 2013.

No obstante, la plata está todavía lejos de los casi 50 dólares a los que llegó en 2011, su máximo histórico.

El precio empezó a dispararse el pasado jueves coincidiendo con la noticia de que los inversores coordinados a través de Reddit habían puesto a la plata entre sus objetivos.

Estos inversores minoristas habían conseguido subidas muy elevadas en bolsa de empresas como GameStop, AMC o Blackberry durante las últimas semanas.

La tendencia alcista de la plata se trasladó ayer a los fondos que invierten en ese metal y a la cotización de las empresas mineras.

A pesar de la caída del precio de las últimas horas, los analistas no descartan nuevas subidas de la plata.

Según Ned Naylor-Leyland, gestor del fondo Merian Gold&Silver en la gestora Jupiter AM, "el mercado podría moverse bruscamente al alza a medida que empeora la ya evidente escasez física" de la plata.

Algunos analistas han destacado que los llamados "foreros" han planteado a los inversores minoristas que soliciten la plata física al vencimiento de los futuros, algo que no ocurre habitualmente.

"En los futuros hay poca cantidad de plata física que se traspasa; normalmente lo que se hace a vencimiento es liquidar por diferencias. No hay tanta plata para hacer frente a los vencimientos si todo el mundo la pide a la vez", ha explicado a EFE Sergio Ávila, analista de IG.

El precio del oro también baja, aunque en menor medida que la plata, y se sitúa en torno a los 1.850 dólares por onza.