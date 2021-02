El pantalón estilo jogger, una prenda en auge durante la pandemia

HANDOUT - Entre el sofá y el deporte: la tendencia "athleisure" es retomada por Only Play en su colección de esta temporada. Foto: Nicklas Ingemann/Only Play/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El zar alemán de la moda Karl Lagerfeld dijo alguna vez que quien usa pantalón deportivo estilo jogger o jogging ha perdido el control sobre su vida. Ahora, en tiempos de pandemia, este pantalón, considerado alguna vez un pecado de la moda, es una de las prendas de vestir favoritas de todo el mundo. Ya sea para el teletrabajo, para ir por la calle o para entrenar: el cómodo pantalón se adapta perfectamente a la rutina. Para el analista de tendencias Carl Tillessen, del Instituto de la Moda Alemán en Colonia, el "jogger" es una de las mayores tendencias de estos meses de pandemia. "Por supuesto, está la tendencia de estar lo más cómodo posible en casa", explica. Y no hay nada más cómodo que usar un pantalón deportivo de este estilo. Tampoco hay motivos para preocuparse: lo que está de moda no es el pantalón viejo e impresentable que fue comprado hace diez años. "El jersey será el material del futuro, se hará de todo en base al jersey. Esto significa, por ejemplo, que habrá más pantalones de tela jersey, y estos no tienen por qué tener el aspecto de un pantalón jogger", apunta Tillessen. En su opinión, "todo lo que puede usarse entre el sofá y la esterilla de yoga, está de moda". Tillessen denomina esta tendencia "athleisure", un término compuesto de los vocablos ingleses "athletic" (atlético) y "leisure" (esparcimiento). Según el experto, el jogger seguirá estando de moda durante mucho tiempo. "Usamos durante un año la prenda más cómoda y de más fácil cuidado que hay en el mercado", explica Tillessen. "No vamos a renunciar a ello", añade. dpa