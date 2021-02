El narco se empodera en el sur de Santiago de Chile

El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el subprefecto Harold Mckay, es visto el pasado 27 de enero durante una entrevista en la sede de la institución en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 2 feb (EFE).- Los más pequeños ya se han aprendido al dedillo los códigos de la calle en algunas poblaciones de la periferia sur de Santiago de Chile. Cada vez que escuchan fuegos artificiales o petardos, saben que deben volver a casa: un nuevo cargamento de droga ha llegado y hay que buscar cobijo.

"No podemos normalizar que nuestros niños se tengan que esconder porque viene droga", denunció a Efe César Alarcón, vecino de Maipú, una localidad al suroeste de la capital.

El narco, agregó, "siempre ha estado ahí", pero su presencia se ha hecho más notable en los últimos tiempos y en muchas comunidades se ha instalado la máxima de que "Quien trafica manda".

Son zonas que están a merced de los ajustes de cuentas entre bandas rivales, con tiroteos a plena luz del día y donde se ha convertido casi en un hábito celebrar "narcofunerales", que se anuncian con ráfagas al aire de armas automáticas y mantienen en vilo a los vecinos.

"El panorama es preocupante", reconoció a Efe el director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público, Luis Toledo, quien añadió que en los últimos tiempos están surgiendo además delitos más propios de otros países con mayor narcoviolencia, como el sicariato.

Solo en 2020 se registraron a nivel nacional más de 700 homicidios, lo que supone un 33,6 % más que en 2019, aunque en la zona sur de Santiago la tasa de homicidios subió un 80 %, una cifra que las autoridades relacionan directamente con el narcotráfico.

Durante los primeros diez meses del año pasado, además, las incautaciones de droga a nivel nacional aumentaron un 15,9 % con respecto a 2019, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI)

"El avance del crimen organizado en los territorios es evidente. El modelo de guerra frontal contra las drogas basado en la represión sobre los eslabones más vulneranbles ha terminado por darle mayor poder e impunidad al narco", indicó por su parte el exasesor presidencial de Seguridad y director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara.

LA "NARCOBENEFICIENCIA" EN PANDEMIA

Hinchado de dinero, el narco se expande allí donde el Estado no llega o tarda en llegar y en un contexto de pandemia, con una crisis económica sin parangón en Chile y en el mundo entero, la "compra de lealtades" en los territorios se ha hecho más evidente.

"El fenómeno de la pobreza (en Chile) es mucho más profundo de lo que creemos", dijo el fiscal Toledo, quien aseguró que se tiene constancia de que organizaciones criminales han comprado cajas de comida y otros productos a vecinos de poblaciones vulnerables durante los meses más duros de la pandemia.

Con más de 730.000 casos y 18.500 muertos desde el inicio de la pandemia el pasado marzo, Chile pasó el primer pico entre julio y julio y actualmente se encuentra en plena segunda ola, especialmente en las regiones del sur del país.

Santiago, donde viven 7 millones de personas, estuvo durante meses bajo estricta cuarentena y muchos barrios mantienen aún el confinamiento domiciliario los fines de semana y el cierre de negocios que no son de primera de necesidad, lo que aboca a miles de personas a la inseguridad económica.

El Banco Central estima que la economía chilena se contrajo entre el 5,7 % y el 6,2 % en 2020 y el desempleo nacional alcanzó cifras récord en julio, con una tasa del 13,1 %.

"Los narcos han tenido más libertad con la gente encerrada en sus casas", admitió a Efe, Alguina Sandoval, líder vecinal en Puente Alto, en el suroriente de Santiago.

En su barrio, Sandoval sabe cómo las organizaciones han captado a hermanos de una misma familia que, con la suspensión de clases por la crisis sanitaria, estaban durante todo el día solos mientras sus padres trabajaban.

El fiscal Toledo apunta además, que en sociedades tan consumistas como la chilena, la ostentación de los narcos se convierte en un ejemplo a seguir: "Los jóvenes que tienen al narcotraficante al lado lo ven crecer socialmente, pujar mucho más rápido que a través de medios lícitos".

UN PAÍS DISTRIBUIDOR

Chile, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.

"Al no tener producción de droga en nuestro país, el narco chileno se distingue por tener una capacidad logística importante", explicó a Efe el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana de la PDI, Harold Mackay.

Los grandes narcos, apuntó, no viven en las poblaciones y delegan el poder territorial en pequeñas bandas criminales.

Según una encuesta reciente de la Fundación Chile 21, un 70 % de la población cree que las autoridades son ineficaces en el control del narcotráfico.

Con esta desconfianza de base, barrios como el de Alarcón decidieron organizarse: "Es necesario buscar otro enfoque para combatir esta situación, uno que recupere los espacios públicos y dé oportunidades a los jóvenes".

"Urgen medidas que den un giro, que sean pragmáticas y derriben tabúes ideológicos. Llegó el momento de avanzar en un debate serio sobre la legalización de las drogas -afirmó por su parte Vergara, de la Fundación Chile 21-. No es menor que un 55 % asegure que la legalización sería eficiente para reducir el poder del narco".

Sebastián Silva