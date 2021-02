El Gobernador de Florida dice que pondrá freno a los "oligarcas" tecnológicos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/DAN ANDERSON/Archivo

Miami, 2 feb (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este martes que pondrá en cintura a los "oligarcas tecnológicos" al mostrar su apoyo a dos proyectos de ley presentados en la Legislatura estatal tras el veto de Twitter y otras redes sociales al expresidente Donald Trump.

DeSantis señaló a la prensa, durante la apertura de las sesiones del Congreso estatal, de mayoría republicana, que "tomará acción" contra estas empresas, en referencia a los proyectos de ley encaminados a prohibir los negocios de agencias estatales y gobiernos locales con empresas tecnológicas como Twitter.

El republicano, aliado político de Trump, se refirió a estas empresas como "oligarcas" y "monopolios" que utilizan a su antojo la información privada de los usuarios para "venderla al mejor postor".

"Los consumidores de Florida merecen protección", aseguró el republicano, que mostró su apoyo a las iniciativas legislativas presentadas por el senador Joe Gruters y el representante Randy Fine, que buscan castigar a Facebook, Amazon, Apple y Alphabet.

"Estos asuntos son muy importantes, estas compañías no solo controlan la información sino que hacen dinero con ello", expresó.

Por otro lado, DeSantis dijo que cree en los derechos individuales, la capacidad de las personas de decidir qué ven y qué rechazan.

En ese sentido se refirió a Parler, red social muy utilizada por los conservadores y la extrema derecha en Estados Unidos. "No te gusta Parler, entonces no la leas", agregó.

DeSantis criticó además que estas compañías ejerzan su derecho al veto según su antojo y agenda política.

Según Gruters, debido al papel de los gigantes tecnológicos en la "supresión" de la libertad de expresión, incluida la prohibición a Trump, Florida debe "responsabilizarlos negándose a hacer negocios con ellos".

Trump y otros conservadores han sido silenciados después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio en Washington el pasado 6 de enero, cuando se estaba certificando la victoria del demócrata Joe Biden a la Presidencia, ocasionando la muerte de 5 personas.

Facebook, Twitter y otras redes sociales vetaron la cuenta de Trump cuando era presidente al considerar que ha incitado a la violencia y promovido informaciones falsas sobre fraude en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que ganó Biden.

Fine ha dicho que la idea es que estas empresas "se den cuenta de que han cometido un error y cambien el rumbo", caso contrario van a "boicotearlas".

Gruters, quien también es el presidente del Partido Republicano de Florida, lamentó que las voces conservadoras estén siendo "reprimidas".

Trump enfrenta un juicio político, primer presidente de EE.UU. que carga con dos de estos procesos, por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, que estuvo a cargo de seguidores del entonces mandatario, que ha argumentado sin pruebas que las elecciones fueron fraudulentas.

Twitter ha eliminado igualmente los perfiles de varios de los aliados de Trump que promovieron la teoría de QAnon, entre ellos del exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, la exabogada del presidente Sidney Powell y el administrador de la plataforma 8kun (antes 8chan), Ron Watkins.