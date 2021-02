El español Torrent afirma que nunca sintió apoyo de la directiva de Flamengo

El entrenador español Domènec Torrent. EFE/ Jose Jácome/Archivo

Sao Paulo, 2 feb (EFE).- El entrenador español Domènec Torrent afirmó este martes en una entrevista con el portal 'GloboEsporte' que nunca se sintió apoyado por la directiva del Flamengo, que le destituyó en noviembre, casi tres meses después de haberle contratado como sucesor del portugués Jorge Jesus.

"La sensación que tenía desde el inicio, y que comentaba con el equipo cuando liderábamos desde hacía varias jornadas, es que con la primera derrota iríamos fuera", dijo el discípulo de Pep Guardiola, con quien trabajó en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

"¿Por qué? Por la sensación que tenía allí dentro. Nunca sentí apoyo de verdad", añadió.

Torrent empezó su andadura en el conjunto de Río de Janeiro en agosto pasado, con la difícil misión de superar el expediente de su antecesor, el portugués Jorge Jesus, que condujo al equipo en 2019 a la conquista de la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

El Flamengo no terminó de alcanzar el nivel de la pasada campaña y, tras una serie de malos resultados, Torrent fue despedido de forma fulminante en noviembre.

El técnico catalán dejó al equipo carioca en plena Copa Libertadores, a tan solo un punto del líder del Campeonato Brasileño en ese momento, el Atlético Mineiro; y clasificado para cuartos de final de la Copa do Brasil.

"Lo que sentía, y lo que nos parecía, es que estaríamos fuera después de perder el primer partido. Y fue lo que ocurrió. No sentimos ninguna garantía, ningún apoyo de la directiva. Nunca. Nunca", sentenció Torrent.

En su opinión, "el problema del Flamengo está dentro del Flamengo" y, mientras los directivos "no esclarezcan las cosas entre sí", continuará "con Dome, con (Carlo) Ancelotti, con (Jürgen) Klopp, con Pep Guardiola y con quien sea".

"Porque cuando vemos un equipo con 125 años de historia, que tiene la mayor afición del mundo, y sólo ganó seis Ligas, tres Copas y dos Libertadores, es porque algo pasa ahí dentro", insistió.

Asimismo, aseguró que mientras condujo al Flamengo fue respaldado en todo momento por la plantilla, al contrarió de lo que se publicó en algunos medios de comunicación locales.

"Dijeron muchas mentiras en dos meses", apuntilló.

Torrent expresó que fue "muy feliz trabajando en el Flamengo" por los jugadores: "Ninguno me decepcionó. A pesar de lo que dijo la prensa, nunca me peleé con nadie".

También reveló que el club no le dejaba ser entrevistado por periodistas, más allá de las ruedas de prensa previas a los partidos.

"Había entrado en contacto con periodistas argentinos, ni siquiera europeos, y cuando se lo comentaba a Comunicación del Flamengo, me decían que no era el momento", puntualizó.