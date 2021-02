El deporte, el eterno ausente de las campañas electorales en Ecuador

Fotografía de archivo de los jugadores de Ecuador celebrando un gol. EFE/RODRIGO BUENDIA/Archivo

Guayaquil, 2 feb (EFE).- A punto de concluir la campaña electoral en Ecuador con vistas a los comicios del domingo, el deporte sigue siendo el "eterno desconocido" de los políticos, y apenas una minoría de los candidatos le han reservado un pequeño apéndice en sus propuestas de gobierno.

Los ofrecimientos en debates y mítines abundan en cuestiones como empleo, seguridad, reducción de impuestos, y por supuesto salud, pero las disciplinas deportivas de alto rendimiento brillan por su ausencia, pese a que alguno de ellos ha pasado por sus filas.

Es el caso del expresidente del guayaquileño Barcelona SC, Isidro Romero, candidato presidencial y considerado por los barcelonistas como el directivo más exitoso de todos los tiempos en el club.

En sus ofertas de campaña se ha referido a la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva nacional, el sistema de competencias y la participación internacional.

También la dotación de nuevas instalaciones y la promoción del deporte en escuelas, colegios y entre la población local, fortaleciendo las prácticas deportivas inclusivas para personas con discapacidad.

Ecuador, un país casi volcado históricamente en el fútbol, vive un despertar en los últimos años en disciplinas como el judo, la marcha, el levantamiento de pesas y, como no, el ciclismo.

Pero los deportistas aseguran que la falta de presupuestos y dedicación del Estado supone un obstáculo a su desarrollo al máximo nivel.

El Plan de Alto Rendimiento, que se gestó hace casi una década con la idea, en parte, de colocar en Tokio a una delegación sin precedentes, apenas si cuenta con un presupuesto de poco más de 10 millones de dólares.

El deporte también lo ha mencionado el candidato conservador Guillermo Lasso, quien no obstante lo enfoca más desde un ángulo de la salud y de la superación personal.

Así, propone al respecto hacer cambios normativos que ofrezcan mayor autonomía a instituciones educativas y deportivas para que, con autonomía suficiente, puedan crear torneos y ligas deportivas.

Un enfoque compartido por el candidato Xavier Hervas, quien propone reformar la Ley del Deporte como forma para fomentar la salud integral y replantear el sistema de salud pública.

Otros tres candidatos, Guillermo Celi, César Montúfar y Gustavo Larrea, adoptan un ángulo similar a los anteriores.

Fuera de esos seis, los otros diez no lo han tenido en cuenta en su programas, quizá por que existe una Ley del Deporte que obliga a todo Gobierno a apoyar este sector .

Fruto de esa Ley, tomó fuerza el Plan de Alto Rendimiento en 2013 que, además de las aportaciones económicas mensuales, otorga otros beneficios para los atletas destacados en las competiciones que comprende el ciclo olímpico, con muy buenos resultados deportivos para Ecuador.

La tradicional ausencia de esta temática de campaña electorales tiene mucho que ver con la dura realidad del país, donde los problemas de deuda, empleo, pobreza, violencia y, ahora también, salud, suelen dominar el espectro del debate público.