El candidato a la alcaldía de Nueva York Andrew Yang da positivo en covid-19

El candidato a la alcaldía de Nueva York y exaspirante presidencial, Andrew Yang. EFE/EPA/DNCC/Archivo

Nueva York, 2 feb (EFE).- El candidato a la alcaldía de Nueva York y exaspirante presidencial, Andrew Yang, ha dado positivo en covid-19, informó el empresario en su cuenta de Twitter.

Yang aseguró que tiene "síntomas leves" y que se encuentra "bien y con buen ánimo"

"He dado positivo en una prueba rápida de covid. Estoy sintiendo síntomas leves, pero me encuentro bien y con buen ánimo", dijo el aspirante a sustituir a Bill de Blasio a la cabeza del ayuntamiento neoyorquino.

El propio Yang aseguró que había dado negativo en otra prueba realizada esta misma semana y subrayó que ya está haciendo cuarentena y siguiendo las normas de salud pública hasta que pueda volver a la campaña electoral.

Sin embargo, subrayó que durante este tiempo continuará "atendiendo el mayor número posible de eventos virtuales, además de trabajar con nuestro increíble equipo de campaña para continuar nuestra misión de que Nueva York vuelva a ponerse de pie".

Yang es uno de los cerca de treinta aspirantes del Partido Demócrata que espera convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad.

La prueba de fuego está prevista para el próximo junio, cuando tendrán lugar las primarias, de las que saldrán los candidatos a alcalde de los dos grandes partidos, aunque se espera que el candidato demócrata sea el que se imponga sin mayores problemas, salvo sorpresas de última hora.

El aspirante también aprovechó sus mensajes para hacer campaña y en tono de broma pidió fondos para su campaña.

"Con toda seriedad, si quieres que me sienta bien, ¡Dona a mi campaña! Entonces, me podré relajar", escribió.

Entre los principales candidatos a la alcaldía suenan una decena de nombres como Eric Adams, alcalde del barrio de Brooklyn; Scott Stringer, controlador municipal; la abogada y activista Maya Wiley o el exsecretario de vivienda Shaun Donovan.