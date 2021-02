EEUU.- McConell reprende a la congresista republicana Greene y asegura que sus opiniones son "un cáncer" para el partido

15/01/2021 El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ALEX WROBLEWSKI / CNP / CONTACTO



El líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha reprendido tácitamente este lunes a la polémica congresista Marjorie Taylor Greene, asegurando que "las mentiras locas y las teorías de la conspiración" que proclama son como "un cáncer" para el Partido Republicano y para el país.



"Alguien que sugirió que tal vez ningún avión chocó contra el Pentágono el 11 de septiembre, que los horribles tiroteos escolares se prepararon previamente y que los Clinton estrellaron el avión de JFK Jr. no está viviendo en la realidad", ha asegurado McConnell, según recoge The Hill.



Aunque no ha mencionado el nombre de Greene directamente, las acusaciones corresponden por las controvertidas declaraciones que ha hecho la representante por Georgia a lo largo de los años.



La congresista no ha tardado en responder a las criticas a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que "el verdadero cáncer para el Partido Republicano son los republicanos débiles que solo saben perder con gracia". "Por eso estamos perdiendo nuestro país", ha agregado.



Esta reprimenda y condena de las infundadas acusaciones de irregularidades electorales en las pasadas presidenciales se da en medio de un creciente malestar entre los miembros del Congreso por sus comentarios en redes sociales, en los que ha llegado a afirmar que "se está preparando" en respuesta a un mensaje defendiendo la necesidad de asesinar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y al expresidente Barack Obama.



También es una conocida defensora de la teoría de la conspiración del grupo QAnon, que vincula al Partido Demócrata con una red de prostitución satánica.



En este sentido, en los últimos días se ha especulado sobre la posible expulsión de Greene de la Cámara de Representantes, donde ocupa un asiento por el estado de Georgia, aunque dicha acción requeriría una mayoría de dos tercios.



De hecho, el segundo demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, planea entregar un ultimátum sobre Greene al líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, esta misma semana, según han informado fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.



McCarthy se reunirá con ella en Washington el martes, aunque no se espera que la aparte del Comité de Educación y Trabajo y del Comité de Presupuesto --de donde los demócratas insisten en que se vaya--, ya que cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump.