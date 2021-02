EEUU.- Los 'fiscales' demócratas argumentan que Trump debería ser condenado porque "amenazó el sistema constitucional"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político ('impeachment') han argumentado que el magnate debería ser condenado por incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio, argumentando que "amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales".



En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal este martes, los 'managers', como se conoce en la jerga del 'impeachment' a los congresistas que actúan como una suerte de fiscales, han acusado al antiguo mandatario de provocar "violencia" contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir "radicalmente" la transferencia pacífica de poder entre administraciones. Además, han proporcionado una defensa constitucional para justificar el inicio de un juicio político contra un expresidente.



"La responsabilidad del presidente Trump por los eventos del 6 de enero es inequívoca", ha escrito el equipo demócrata, que ha insistido en que "un presidente debe responder completamente por su comportamiento en el cargo desde el primer día en la oficina hasta el último", según ha recogido la cadena de televisión CNN.



"El esfuerzo del presidente Trump para extender su control del poder fomentando la violencia contra el Congreso fue una profunda violación del juramento que hizo", han agregado, recalcando que "si provocar disturbios insurreccionales contra la sesión conjunta del Congreso después de perder las elecciones no es una ofensa objeto de un 'impeachment', es difícil imaginar qué lo es".



El paso dado este martes es el primero de varias presentaciones legales que tienen que llevarse a cabo antes del comienzo del proceso, previsto para el martes próximo. El plazo pa la respuesta de Trump a la citación del juicio, que se espera que verse sobre la inconstitucionalidad del proceso --puesto que ya no ocupa la Casa Blanca--, vence a las 12.00 horas (hora local) de este martes.



El Senado de Estados Unidos tumbó el martes pasado un intento republicano de declarar inconstitucional el proceso contra Trump, que ya se enfrentó a un 'impeachment' a principios de 2020. La resolución fue rechazada por 55 votos, ya que cinco republicanos --Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski y Pat Toomey-- se han unido a las filas demócratas en la votación.



No obstante, la gran mayoría de los senadores del Partido Republicano, 45 --incluido el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell--, respaldaron la moción, lo que hace anticipar que será poco probable que le materialicen los 67 votos necesarios para el magnate sea condenado.



En esta ocasión, Trump está acusado de "incitar a la rebelión" durante los disturbios y el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que hasta diez republicanos dieron su apoyo.



El asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.



En febrero de 2020, Trump fue absuelto tras ser acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.