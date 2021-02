EEUU.- El Pentágono elimina una treintena de consejos de asesoría repletos de afines a Trump nombrados a última hora

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha eliminado al menos una treintena de grupos de asesoría política del Pentágono, destituyendo con ello a un centenar de personas que habían sido nombrados a última hora por la Administración del expresidente Donald Trump.



"Las juntas asesoras han desempeñado y seguirán desempeñando un papel importante en la configuración de las políticas públicas" del Departamento de Defensa, pero "la responsabilidad de nuestra administración requiere que evaluemos continuamente para asegurarnos de que cada comité asesor proporcione el valor apropiado", ha explicado Lloyd, según ha publicado el 'The Wall Street Jorunal'.



En las últimas semanas de la administración de Donald Trump, el que fuera entonces secretario de Defensa interino, Chris C. Miller, nombró a varios partidarios del expresidente para que formara parte de estos consejos, entre ellos el polémico general retirado Anthony Tata, conocido por sus incendiarias diatribas a través de Twitter.



En un memorando fechado el pasado sábado, Austin ha firmado el despido de todos los integrantes que desde el 16 de febrero de 2020 conformaban poco más de una treintena de grupos de asesoría. De igual modo, ha ordenado suspender la operación de otras 42 de estas juntas, mientras el Pentágono hace una revisión de las mismas.



No obstante, la medida de Lloyd no afecta de manera inmediata a aquellas designaciones llevadas a cabo por el Congreso o por el expresidente Trump, pero sí a aquellas que fueron obra de los anteriores secretarios de Defensa, o de los líderes militares de las Fuerzas Armadas.



Además de Tata, también se verá afectado por esta decisión Scott O'Grady, un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, quien ha utilizado su cuenta de Twitter de manera asidua para difundir las teorías de fraude electoral, o el director de campaña de Trump en 2016, Corey Lewandowski, y su subdirector, David Bossie.