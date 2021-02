Coronavirus.- EEUU recomienda a sus ciudadanos "evitar todo viaje" a Tanzania a causa de la pandemia de coronavirus

El presidente tanzano asegura que no hay casos en medio de las críticas a su gestión



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Estados Unidos han recomendado a sus ciudadanos "evitar todo viaje" a Tanzania a causa de la pandemia de coronavirus, en medio de las críticas a la gestión del Gobierno y pese a que el presidente del país, John Magufuli, ha dicho en varias ocasiones que el país no está afectado por el virus.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han recomendado además a aquellos que viajen al país que se realicen pruebas sobre el coronavirus antes del desplazamiento y que usen mascarilla y mantengan el distanciamiento social para intentar evitar el contagio.



Asimismo, han recordado que es obligatorio presentar una prueba negativa antes de embarcar en un vuelo hacia Estados Unidos y han pedido que "se realicen una prueba tres o cinco días después del viaje" y que "permanezcan en casa durante siete días".



"Si no se realizan la prueba, lo más seguro es quedarse en casa diez días", han dicho, al tiempo que han recalcado que aquellos que hayan estado en contacto con un positivo deben "aplazar el viaje, entrar en cuarentena y hacerse la prueba".



El mensaje de los CDC ha sido publicado después de que el vicepresidente primero de Zanzíbar, Seif Sharif Hamad, fuera ingresado en un hospital de Tanzania tras dar positivo por coronavirus, a pesar de las negativas de Magufuli sobre la situación epidemiológica en el país africano.



Magufuli se pronunció la semana pasada contra la vacunación y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.



"No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rico y todo el mundo tiene envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado", sostuvo el presidente, quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los rezos a Dios.



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y fallecidos desde principios de mayo de 2020.