Chenoa y Jesulín, una "extraña pareja" que presumen de complicidad en sus primeras imágenes juntos. MADRID, 2 (CHANCE) Tal y como conocíamos la semana pasada, Jesulín de Ubrique y Chenoa unirán sus caminos en el nuevo programa que prepara TVE, "Dos parejas y un destino", convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la apuesta de la cadena pública.



En formato "road movie" y con el objetivo de que conozcamos la belleza más desconocida de algunos de los destinos turísticos más populares de nuestro país, el programa unirá a parejas de famosos que, a priori no tienen nada que ver, y que descubrirán juntos - y acompañados por un anfitrión vip cuya identidad será secreta hasta el último momento - los secretos de dichos lugares.



Pese a que se han filtrado más nombres de los protagonistas de las diferentes entregas del programa, como Anne Igartiburu y María del Monte, Gonzalo Miró y Florentino Fernández o La Terremoto de Alcorcón y Perico Delgado entre otros, sin duda los de Chenoa y Jesulín han sido los que más han dado que hablar porque, como han publicado diferentes medios de comunicación en los últimos días, son la auténtica "extraña pareja" que la cadena pública ha conseguido juntar y que prometen regalarnos momentos inolvidables y, sobre todo, muchas risas.



Y ahora, por fin, hemos podido ver las primeras imágenes de la cantante y el extorero juntos, presumiendo de complicidad y riéndose del sobrenombre de "extraña pareja" que se han ganado. Acompañados por Isabel Gemio - que todavía no sabemos qué papel desempeñará en el programa pero a la que se ve radiante con su vuelta al trabajo tras su enfrentamiento con Teresa Campos - les hemos visto en Ibiza, durante la grabación del programa que ha unido sus caminos inesperadamente.



Chenoa y Jesulín han presumido de complicidad y de buen rollo, y confesando que estaban "muy a gusto" con su mutua compañía, han bromeado entre risas sobre la "extraña pareja" que forman y, como ha asegurado la argentina, lo más importante es que "Jesús se sabe mi canción y yo la suya". "Y por ahí empezamos bien", ha añadido el marido de María José Campanario, encantado al lado de su nueva compañera de aventuras.



Sin duda, un aperitivo con el que no hemos podido evitar imaginarnos a Chenoa cantando el "Toa toa" y a Jesús entonando sin demasiado éxito el "Cuando tú vas" de la triunfita.